Бывший топ-менеджер Litasco обнаружился в схеме корпоративного контроля над Антипинским НПЗ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ООО "Сокар Энергоресурс", которому принадлежит 80% Антипинского НПЗ (Тюмень), раскрыло информацию о том, что 38,4% капитала этого общества косвенно владеет кипрская инвесткомпания VALNA Holding Cyprus Limited, членом совета директоров которой является Дмитрий Разинкин.

Разинкин в 2008-2018 годах занимал должность директора по развитию бизнеса в швейцарском трейдере "ЛУКОЙЛа" Litasco. До этого, в 1997-2004 годах, Разинкин также работал в KPMG Moscow и KPMG Houston на должности старшего менеджера по аудиту.

"Сокар Энергоресурс" на 100% принадлежит кипрской Energoresource RT Limited. Российская компания не указывает, какова именно ее связь с VALNA Holding Cyprus Limited. Помимо последней среди владельцев, которые имеют косвенное участие в "Сокар Энергоресурс", указываются ООО "СБК Комплект" (40%, структура Сбербанка) и Socar Russia Investments Limited (60%).

В совет директоров "Сокар Энергоресурса", согласно данным отчетности, входят генеральный директор компании Фарид Джафаров, замгендиректора по правовым и общим вопросам Мирфарид Бабаев, исполнительный директор Эльшан Абдуллаев, директор проектов Сбербанка Дамир Магдеев, замгендиректора ООО "Сбербанк капитал" Федор Перфильев.

"Сокар Энергоресурсу", кроме 80% Антипинского НПЗ, принадлежит "Нефтяная компания "Новый Поток" с лицензиями на три нефтяных месторождения в Оренбуржье (Могутовское, часть Гремячевского и Воронцовское).

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока". В сентябре 2019 года по заявлению дочерней структуры Сбербанка суд ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря признал его банкротом.

Сбербанку после появления признаков банкротства предприятия в мае 2019 года автоматически перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Затем летом 2019 года стало известно, что этот пакет перешел в собственность "Сокар Энергоресурса". Остальные 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Николая Егорова, по данным источников, были проданы офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются).

Возможными бенефициарами Socar Russia Investments ранее назывались бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин, который возглавляет совет директоров международного трейдера этой компании - Litasco, и Ильгам Рагимов (соинвестор группы "Киевская площадь" - ТЦ "Европейский", гостиница Radisson Royal Hotel, ряд рынков). Субботин мог получить под контроль более 50% в капитале Антипинского НПЗ, эффективная доля Сбербанка составляет 32%, ГНКАР - 9,6%, доля Рагимова, вероятно, не превышает 7,4%, отмечали источники на рынке.