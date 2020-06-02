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Сбербанк продлил пополнение своих карт с карт других банков без комиссии до 30 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России продлевает срок пополнения своих карт с карт других банков без комиссии до 30 июня, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"Использование цифровых каналов в текущей обстановке - не только наиболее быстрый, удобный (с учетом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка", - поясняется в сообщении.

Ранее срок пополнения без комиссии у Сбербанка был установлен до 1 июня. У большинства крупных российских эмитентов карт услуга пополнения с карт других банков бесплатна по умолчанию, в частности, у ВТБ, "Открытия", Альфа-банка, Тинькофф банка.

Пополнить карту Сбербанка без комиссии можно в "Сбербанк онлайн" и на сайте кредитной организации (sberbank.ru).

Сбербанк

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