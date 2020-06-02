ВТБ в "карантинном" апреле сократил чистую прибыль по МСФО на 77%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в апреле, когда в России действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, получил 0,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, снизив этот показатель на 77% год к году, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистая прибыль группы ВТБ в целом за четыре месяца составила 40,7 млрд рублей, сократившись на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистые процентные доходы составили 161,7 млрд рублей за четыре месяца и 42 млрд рублей в апреле, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 15,6% и 17,6% соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,6% по итогам 4 месяцев 2020 года и 3,7% в апреле 2020 года (рост на 40 базисных пунктов год к году в обоих периодах).

Чистые комиссионные доходы составили 34,6 млрд рублей за 4 месяца (рост на 27,2% год к году) и 6,6 млрд рублей в апреле, сократившись на 20,5% по сравнению с апрелем 2019 года на фоне существенного падения деловой активности.

Расходы на создание резервов составили 62,4 млрд рублей за 4 месяца и 17,3 млрд рублей в апреле, увеличившись на 117,4% и 28,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Дополнительный вклад в рост расходов на резервы пришелся на эффект создания макронадбавки в рамках стандарта МСФО 9. Размер этой надбавки за 4 месяца составил 16,5 млрд рублей, из них 6,6 млрд рублей пришлось на апрель и связано с корпоративным кредитным портфелем, рассказал журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе онлайн-конференции.

Эта надбавка отражает ожидания банка по развитию макроэкономической ситуации в РФ. "Если по итогам первого квартала макронадбавка соответствовала падению ВВП России примерно в размере 2%, то теперь мы в базовом сценарии оцениваем падение в полтора раза больше - в пределах 3%. И по сути, линейно, в те же самые 1,5 раза или чуть больше, мы увеличили макронадбавку", - сказал Пьянов.

Стоимость риска составила 1,6% за 4 месяца и 1,7% в апреле по сравнению с 0,8% и 1,5% в аналогичных периодах прошлого года.

"Мы выбрали стратегию консервативных прогнозов. То есть мы по мере выхода статистической информации допускаем, что в будущих кварталах, возможно, еще надбавку увеличим. Сейчас наш базовый сценарий предусматривает восстановление экономики с третьего квартала, то есть ожидаем, что во втором квартале все ограничительные меры во всех регионах будут ослаблены или сняты, чтобы обеспечить с конца второго - начала третьего квартала восстановительный рост экономики", - пояснил Пьянов.

Пик ухудшения кредитного качества ВТБ ожидает в третьем квартале по итогам появления отчетности корпоративных клиентов. "Цифровые значения и глубина падения кредитного качества мною персонально ожидаются меньше, чем в 2008-2009 годах. По итогам 2009 года мы, по сути, имели долю NPL 9,8% от кредитного портфеля, сейчас 5%. То есть вот вам диапазон возможного значения NPL, я считаю, что это будет меньше 9,8%", - заявил он.

Топ-менеджер также указал, что ВТБ пока не имеет достаточных данных для уточнения годовых прогнозов по сравнению с информацией, раскрытой в ходе презентации отчетности за первый квартал. "Мы отозвали прогноз по чистой прибыли, поставили его на пересмотр, отозвали прогноз по стоимости риска и поставили его на пересмотр. Остальные параметры дали и сохранили, пересмотрев динамику кредитов физическим и юридическим лицам. В принципе мы не видим сейчас возможности точно оценить стоимость риска", - отметил Пьянов, добавив, что банк сможет спрогнозировать стоимость риска в третьем квартале после выхода корпоративной отчетности за второй квартал.