Volkswagen закрыл сделку на $2,6 млрд с партнером Ford по выпуску беспилотных автомобилей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG закрыл сделку на $2,6 млрд с американским производителем систем для беспилотных автомобилей Argo Al.

По условиям соглашения, заключенного в июле 2019 года, на базе подразделения VW по разработке беспилотных автомобилей в Мюнхене, стоимость которого была оценена в $1,6 млрд, будет создана европейская штаб-квартира Argo, сообщил глава американской компании Брайан Салески. Помимо этого, VW инвестирует $1 млрд в Argo.

Офис в Мюнхене стал первым для Argo за пределами США. Штат компании увеличился примерно до 1 тыс. сотрудников.

VW стал вторым крупным автопроизводителем, заключившим партнерство с Argo. В 2017 году американская Ford Motor Co. обязалась инвестировать в производителя систем для беспилотных автомобилей $1 млрд в течение пяти лет.

Котировки Volkswagen растут в ходе торгов во вторник на 4,4%.