Число регистраций ИП и компаний во второй половине мая достигло пика с начала кризиса

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Косвенные индикаторы экономической активности в России в конце мая фиксируют некоторое оживление после жесткой просадки в период карантина на фоне постепенного снятия ряда ограничений в регионах.

В начале 2020 года в РФ еженедельно регистрировалось более 10 тыс. индивидуальных предпринимателей (максимум - 22,8 тыс. за неделю в конце января) и 5-7 тыс. компаний. В первую "карантинную" неделю эти показатели снизились примерно вдвое, а затем просели еще и достигли минимума за период с 5 по 11 апреля - всего 2,5 тыс. ИП и 1,7 тыс. компаний, следует из данных ФНС, обработанных системой "СПАРК-Интерфакс". Затем число новых регистраций несколько выросло и стабилизировалось на отметках 4-5 тыс. и 2-2,5 тыс. соответственно.

Существенный рост начался со второй половины апреля, показывает статистика ФНС и СПАРКа. За неделю с 17 мая число новых регистраций подскочило до 8,2 тыс. ИП и 3,4 тыс. компаний, а за неделю с 24 мая составило уже 9,6 тыс. и 3,9 тыс. соответственно.

О признаках восстановления деловой активности говорят и данные IT-компании "Эвотор". Оборот небольших торговых точек (магазинов, домов быта, салонов красоты и др.) в России в конце мая достиг 69% от докризисного показателя начала марта. В семи регионах показатели приблизились к докризисным, а в трех регионах превысили их, подсчитал "Эвотор".

По данным IT-компании "Эвотор", выручка торговых точек малого и среднего бизнеса в целом по России на прошлой неделе (с 25 по 31 мая) составила 69% от показателей начала марта. Это на 3 процентных пункта больше, чем на предыдущей неделе.

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" (более 650 тыс. устройств по всей России). Сравнивалось среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от 1 чека в день, за неделю и среднедневной оборот по этим кассам за неделю. Показатели двух последних недель (с 18 по 24 мая и с 25 по 31 мая) сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.

Спортивные товары и стройматериалы - в лидерах

Доля работающих торговых точек за неделю выросла на 2,4 процентного пункта, до 64,3% от начала марта.

На последней неделе мая сохранился высокий спрос на товары для отдыха и спорта, стройматериалы и другие товары для дома. Выручка магазинов снаряжения для активных видов отдыха на 49% превысила показатели начала марта, оборот магазинов спорттоваров - на 4,5%. Оборот магазинов стройматериалов превысил докризисный уровень на 42%, магазинов сантехники - на 7%, освещения - на 1%.

Выручка магазинов пива на 6% превысила показатели начала марта. Бары, которые сейчас работают навынос, смогли увеличить выручку на 8% по сравнению с началом марта. Выручка табачной розницы впервые с начала режима ограничений достигла уровня докризисной. Оборот алкомаркетов остается ниже докризисного (84,7% от показателя на начало марта).

Обороты несетевых зоомагазинов также были выше докризисных на 6%. Кроме того, владельцы домашних животных активно обращались к ветеринарам - выручка ветклиник оказалась выше на 3%, чем в начале марта.

Выручка несетевых супер- и мини-маркетов остается ниже докризисной - 87,2% от начала марта, несетевых аптек - 70,8%. Обороты специализированных продуктовых лавок (мясо, молоко, фрукты) составили 98% от начала марта, в этом сегменте на протяжении всего карантина сохраняется высокий спрос.

Непродовольственная торговля и сфера услуг (салоны красоты, химчистки, дома быта), которым в ряде регионов с 12 мая разрешили открыться, пока медленно наращивают обороты, отмечает "Эвотор". Выручка салонов красоты достигла 40% от докризисной, домов быта - 68%, химчисток - 64%, магазинов посуды - 58%, секс-шопов - 55%, канцтоваров - 55%, магазинов одежды - 47%, обуви - 46%, ювелирных магазинов - 40%, магазинов косметики - 45%, магазинов игрушек - 47%, магазинов нижнего белья - 37%, книжных - 35%, цветочных - 18%.

Обстановка в регионах

В целом оборот малого и среднего бизнеса на последней неделе мая приблизился к докризисному уровню в семи регионах России, а в трех регионах (Мордовии, Ленинградской области и Адыгее) превысил его, хотя ни в одном из регионов количество работающих предприятий не восстановилось.

Так, в Мордовии выручка торговых предприятий МСБ превысила докризисную на 15% (при этом в республике работают только 55% точек от показателей начала марта), в Ленинградской области - на 4% (работает 86% точек). В Адыгее оборот МСБ достиг уровня начала марта, хотя в регионе работают только 64% торговых точек.

В Ростовской, Липецкой, Курганской, Оренбургской областях, ХМАО, Кабардино-Балкарии и республике Алтай оборот малого и среднего бизнеса приблизился к докризисным показателям (более 90% от показателей начала марта).

В Москве обороты МСБ достигли только 36% от начала марта, при этом на прошлой неделе работали только 35% предприятий МСБ. В Санкт-Петербурге выручка малых и средних предприятий составила 55% от докризисного уровня, работали лишь 44% торговых точек.

Согласно оценкам портала SberIndex.ru, с 25 по 31 мая расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 3% по сравнению с предшествующей неделей. Падение относительно сопоставимого периода 2019 г. сократилось до 12,6% - это лучший результат с начала апреля. Индекс потребительской активности SberIndex.ru, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за неделю вырос с 60,6 до 63,6 пункта.