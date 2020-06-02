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"Зенит" привлек в Сбербанке кредит в евро, заложив трансферные права

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" использовал трансферные права для привлечения заемного банковского финансирования, сказано в его отчетности.

Кредит в евро под 2,8% годовых привлечен в Сбербанке в 2019 году, срок погашения - сентябрь 2020 года, обеспечением выступает "залог прав по трансферному контракту", следует из отчета ФК. На конец года остаток задолженности по кредиту в рублевом эквиваленте составлял 1,1 млрд рублей (то есть 16 млн евро по курсу на 31 декабря).

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Права по какому трансферу задействованы в структурировании заемного финансирования, "Зенит" в отчете не уточняет.

"ФК "Зенит", исполняя российское законодательство, ежегодно предоставляет всю финансовую информацию для отчетности в налоговую службу - это открытые данные, которые публикуются на ресурсах налоговых структур", - заявили "Интерфаксу" в клубе.

Там подчеркнули, что ФК "отчитывается по всем необходимым банковским операциям, среди которых действительно есть целевой кредит на общие операционные расходы сроком на один год, взятый в Сбербанке". При этом, отметил собеседник агентства, важно понимать, что залоговым обеспечением по кредиту "выступили суммы, которые складываются из дебиторской задолженности других клубов "Зениту" по уже состоявшимся трансферам".

Получить комментарии в Сбербанке пока не удалось.

В целом доходы "Зенита" от трансферов игроков за 2019 календарный год составили 4,2 млрд рублей против 147 млн рублей в 2018 году. Это больше, чем, например, бонусы от УЕФА (от футбольной ассоциации клубы получают деньги за участие и результаты в еврокубках) - их объем, согласно отчетности, составил в 2019 году 3,17 млрд рублей против 1,03 млрд рублей в 2018 году.

"Зенит" - действующий чемпион России. Он лидирует в турнирной таблице и в нынешнем чемпионате. На паузу в турнире, вызванной пандемией коронавируса, "Зенит" ушел с отрывом от ближайших преследователей - "Локомотив" и "Краснодар" - в восемь очков.

Накануне петербургский клуб объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Зенит Сбербанк

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