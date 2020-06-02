Рынок акций РФ во вторник поднялся вплотную к 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник ускорил рост вслед за мировыми площадками на ожиданиях запуска мировой экономики после пандемии COVID-19 и ралли нефти на ожиданиях продления сделки ОПЕК++ (Brent притормозила при подходе к рубежу $40 за баррель); индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2800 пунктов, обновив максимум с начала марта вместе с индексом РТС на фоне укрепления рубля и взлета Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2796,51 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1277,85 пункта (+2,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,6%.

Доллар просел до 68,96 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции Сбербанка (+4,1% и +4,6% "префы"), "Татнефти" (+3,2% и +1% "префы"), "Аэрофлота" (+3,1%), АФК "Система" (+3%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "Газпром нефти" (+2,2%), "Мобильных телесистем" (+2,2%), "Роснефти" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,1%), "Магнита" (+1,8%).

"Аэрофлот" в первом квартале нарастил чистый убыток по МСФО на 43%, до 22,5 млрд рублей. Компания в апреле-мае привлекла у российских банков кредиты на общую сумму более 36 млрд рублей, реструктурировала кредит Альфа-банка на 7 млрд рублей. По заявлению компании, она ожидает восстановления рынка "в самое ближайшее время".

Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,5%, до 41,6 рубля) одобрили дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 1,507 рубля на акцию.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-2,3%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Россетей" (-1,1%), "Яндекса" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "М.Видео" (+12,3%), "Магаданэнерго" (+11,8%), "КАМАЗа" (+8,2%), ПАО "Фармсинтез" (+6%), ГДР TCS (+4,6%), "Аптечной сети 36,6" (+4,1%).

Подешевели бумаги Мособлбанка (-32,1%), ПАО "Саратовский НПЗ" (-5,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-4,5%), "МРСК Сибири" (-4,3%), "Красноярскэнергосбыта" (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,797 млрд рублей (из них 24,294 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Мнение экспертов

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, нефть продолжает дорожать с пятницы, обновляя двухмесячные максимумы, инвесторы стараются игнорировать плохие новости (сохраняется напряженность между США и Китаем, не прекращаются протесты в США), переключив внимание на выход мировых экономик из карантина. Цена нефти Brent приблизилась к отметке $40 за баррель, что укрепляет рубль и подогревает российские индексы акций. В лидерах роста ожидаемо выступают акции компаний нефтегазового и горно-металлургического секторов, а крепкий курс рубля оказывает поддержку бумагам банков, ритейлеров и энергетических компаний.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки часто бывают иррациональными и текущая ситуация вполне подходит под это определение. В основном на рынках сейчас доминируют ожидания восстановления глобальной экономики, или ключевых регионов, после ослабления пандемии COVID-19 в сопровождении масштабных денежных стимулов. Также важным для российского рынка остается восстановление котировок нефти (Brent стремится к отметке $40 за баррель). Среди слабых бумаг дня вновь оказались "Полюс" и Polymetal, что отражает рост аппетитов к риску, а не к защитным бумагам.

Рубль укрепил свои позиции не только против доллара, но и по отношению к единой европейской валюте. Этому способствует как дорожающая нефть, так и разница в ставках. В оперативном плане ожидания смягчения денежной политики ЦБ РФ также продолжают оказывать поддержку.

В Европе также предпочитают не замечать сигналы о возможном возвращении торговой конфронтации США и Китая, а также угрозы Трампа применить войска для ликвидации уличных беспорядков в США. Нефть растет в надежде на продление наиболее жестких ограничений добычи в рамках ОПЕК+. Планы провести встречу ранее намеченного срока говорят о высоком уровне согласия и отсутствии необходимости для дополнительных консультаций или изучения рынка.

Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США пока игнорируются рынком, хотя являются весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе. Основные надежды связаны с дальнейшим рестартом экономики после пандемии COVID-19. Впрочем, эпидемиологи предупреждают, что беспорядки на улицах с массовым скоплением людей могут привести ко второй волне распространения эпидемии в США, отмечает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, "Аэрофлот" в первом квартале увеличил убыток на 43% в годовом выражении, при этом выручка упала достаточно умеренно и оказалась лишь на 10% ниже уровня первого квартала 2019 года. Подросли акции ВТБ (+1,5%) на фоне отчетности по МСФО за январь-апрель, которая показала снижение чистой прибыли в годовом выражении на 19% (до 40,7 млрд руб.). В то же время в апреле прибыль ВТБ составила 0,9 млрд руб., несмотря на ухудшение экономических условий в этот месяц.

На внешних фондовых площадках наблюдается уверенный рост на фоне энтузиазма в связи с постепенным снятием карантинных мероприятий в мире. В то же время технические индикаторы свидетельствуют о приближении коррекционного периода. Пока рынки достаточно спокойно реагируют на негативные новости. Риторика Трампа в отношении привлечения дополнительных сил для нейтрализации беспорядков может привести к новой волне противостояния недовольных и полиции. Агентство Bloomberg сообщило, что китайские компании пока не закупают продовольствие по торговому соглашению с США в связи с ожиданиями снятия льготного режима торговли США с Гонконгом.

Нефть Brent тестирует очередной 2-месячный максимум и превысила $39 за баррель, а для доллара техническая картина складывается в пользу стабилизации курса на текущих уровнях. Продажи валюты Банком России оказывают поддержку рублю, хотя правительство может быть заинтересовано в более высоком курсе доллара в целях покрытия недополученных доходов бюджета. На текущей неделе внимание игроков привлекут статистика по уровню занятости в США за май и отчетность ряда крупнейших российских эмитентов ("ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Татнефть", Сбербанк), отмечает Беденков.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, экономическая жизнь после эпидемии коронавируса еще не наладилась, но фондовые и сырьевые рынки играют на опережение. На рынке нефти инвесторы разогрели котировки в ожидании, что страны ОПЕК+ в конце недели продлят соглашение по ограничению нефтедобычи. За последние шесть недель цены на нефть марки Brent удвоились, хотя спрос на нефть не восстанавливается с такой же скоростью - запасы нефти на побережье США растут. Из сообщений СМИ трейдеры знают, что Саудовская Аравия ведет переговоры о более значительных сокращениях нефтедобычи. Поскольку встреча ОПЕК+ перенесена на 4 июня, у нефтетрейдеров не очень много времени для "бычьей" игры, поскольку после встречи наиболее вероятна фиксация прибыли по "длинным" позициям. Далее внимание игроков переключится на напряженные отношения между США и Китаем, которые тормозят восстановление мировой экономики (например, Китай недавно частично приостановил импорт американской сои, что не может понравиться Трампу).

Ближайшее сопротивление у Brent находится на уровне $39,7 за баррель. Торговая напряженность между США и Китаем и беспорядки в крупных городах США, вызванные смертью Джорджа Флойда, пока не сильно влияют на товарные рынки.

Зарубежные рынки

Для индекса S&P 500 сильная зона сопротивления расположена в коридоре 3070-3116 пунктов, а на графике индекса МосБиржи есть зона сопротивления 2800-2840 пунктов. С покупкой акций сейчас надо быть осторожным, поскольку коррекция как всегда придет в самый неожиданный момент, считает Верников.

Во вторник в Азии продолжился рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%) на фоне постепенного снятия карантинных ограничений в странах региона, растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,9-3,7%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2% и превысил 3060 пунктов).

Протесты, продолжающиеся в городах США, на текущий момент не оказали существенного влияния на финансовые рынки, однако они могут воспрепятствовать восстановлению экономической активности.