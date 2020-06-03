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Сбербанк со 2 июня снизил ставки по долларовым вкладам

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России со 2 июня снизил ставки по вкладам в долларах, следует из материалов на сайте банка.

Самая большая доходность в долларах теперь составляет 0,55% годовых на вкладе "Сохраняй" при размещении суммы от $20 тыс. на срок 1-2 года. Ранее при таких же условиях банк предлагал 0,85%.

Как сообщалось ранее, Сбербанк 8 мая снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях и ввел акционный депозит. Максимальная ставка в рамках стандартной линейки вкладов Сбербанка снизилась тогда до 4,15% годовых вместо 4,5%. До 31 мая также действовал акционный вклад со ставкой 4,7%.

Сбербанк

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