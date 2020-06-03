Московская биржа не будет проводить торги 24 июня и 1 июля из-за выходных

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа не будет проводить торги на всех рынках 24 июня и 1 июля (среды), говорится в сообщении организатора торгов.

"Напоминаем, что торги также не проводятся в праздничный день 12 июня. В рабочие дни торги на рынках биржи осуществляются в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня в Москве и других российских городах военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот день, согласно документу, объявлен нерабочим с сохранением за работниками заработной платы.

Путин также подписал указ о назначении 1 июля в качестве даты проведения голосования по поправкам к Конституции. Согласно закону, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, он является нерабочим.