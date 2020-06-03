Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

ЦБ оценил падение выпуска по базовым видам деятельности в РФ в апреле в 7,5-8,5%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в "карантинном" апреле 2020 года рухнул на 7,5-8,5%. Такая оценка содержится в традиционном комментарии ЦБ РФ по экономике.

Росстат пока не публиковал данные по базовым видам деятельности за апрель.

В марте, по данным статистического ведомства, этот показатель увеличился на 1% в годовом выражении после роста на 3,9% в феврале и 2,1% в январе. Это был самый слабый показатель с мая прошлого года (тогда выпуск оказался в отрицательной зоне, снизившись на 0,2%).

За первый квартал 2020 года рост составил 2,3%.

Как сообщалось, за весь 2019 год выпуск увеличился на 2% к 2018 году (в 2018 году рост составил 3,1%).

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Хроника 27 января – 03 июня 2020 годаЭкономический кризис
ЦБ РФ

Новости

Первые соглашения о защите капвложений могут быть подписаны уже 1 июля

Производители удобрений попросили заморозить внутренние цены на газ до конца года

Производители удобрений попросили заморозить внутренние цены на газ до конца года

Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот

Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот
Экономический кризис

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Страны ОПЕК в мае исполнили сделку по нефти лишь на 75% из-за Ирака и Нигерии

"Аэрофлот" запустил оформление ваучеров за неиспользованные из-за COVID-19 билеты

Экономический кризис

Экономисты спрогнозировали доллар по 90 рублей к концу года

Экономисты спрогнозировали доллар по 90 рублей к концу года
Экономический кризис

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи впервые с 5 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');