ЦБ оценил падение выпуска по базовым видам деятельности в РФ в апреле в 7,5-8,5%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в "карантинном" апреле 2020 года рухнул на 7,5-8,5%. Такая оценка содержится в традиционном комментарии ЦБ РФ по экономике.

Росстат пока не публиковал данные по базовым видам деятельности за апрель.

В марте, по данным статистического ведомства, этот показатель увеличился на 1% в годовом выражении после роста на 3,9% в феврале и 2,1% в январе. Это был самый слабый показатель с мая прошлого года (тогда выпуск оказался в отрицательной зоне, снизившись на 0,2%).

За первый квартал 2020 года рост составил 2,3%.

Как сообщалось, за весь 2019 год выпуск увеличился на 2% к 2018 году (в 2018 году рост составил 3,1%).

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.