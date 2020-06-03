Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Медведев снова избран на пост главы попечительского совета фонда "Сколково"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз переизбран председателем попечительского совета Фонда "Сколково".

Медведев возглавил Фонд в 2010 году, будучи президентом страны. Фонд "Сколково" был создан по его инициативе. Затем Медведев был переизбран на этот пост уже в должности премьер-министра.

В среду на заседании попечительского совета глава Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович предложил переизбрать Медведева и после согласия всех участников поручил зафиксировать это в решении совета.

Нынешнее заседание попечительского совета Фонда "Сколково" было посвящено, в частности, реализации общенационального плана по восстановлению экономики.

В настоящее время, помимо Медведева, в состав попечительского совета входят первый вице-премьер Андрей Белорусов, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, глава Минпромторга Денис Мантуров, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент РАН Александр Сергеев, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, а также советник гендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе Медведева в сентябре 2010 года. Фонд управляет инновационным центром "Сколково".

Сколково Дмитрий Медведев

Новости

В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина

В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина

Глава "ФосАгро" призвал не допустить банкротства подрядчиков

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Первые соглашения о защите капвложений могут быть подписаны уже 1 июля

Производители удобрений попросили заморозить внутренние цены на газ до конца года

Производители удобрений попросили заморозить внутренние цены на газ до конца года

Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот

Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот
Экономический кризис

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Страны ОПЕК в мае исполнили сделку по нефти лишь на 75% из-за Ирака и Нигерии

"Аэрофлот" запустил оформление ваучеров за неиспользованные из-за COVID-19 билеты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');