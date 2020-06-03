Медведев снова избран на пост главы попечительского совета фонда "Сколково"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз переизбран председателем попечительского совета Фонда "Сколково".

Медведев возглавил Фонд в 2010 году, будучи президентом страны. Фонд "Сколково" был создан по его инициативе. Затем Медведев был переизбран на этот пост уже в должности премьер-министра.

В среду на заседании попечительского совета глава Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович предложил переизбрать Медведева и после согласия всех участников поручил зафиксировать это в решении совета.

Нынешнее заседание попечительского совета Фонда "Сколково" было посвящено, в частности, реализации общенационального плана по восстановлению экономики.

В настоящее время, помимо Медведева, в состав попечительского совета входят первый вице-премьер Андрей Белорусов, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, глава Минпромторга Денис Мантуров, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент РАН Александр Сергеев, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, а также советник гендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе Медведева в сентябре 2010 года. Фонд управляет инновационным центром "Сколково".