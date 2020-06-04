Минюст США одобрил сделку онлайн-брокеров по созданию компании с активами в $5 трлн

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США одобрило сделку онлайн-брокера Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) по приобретению конкурирующей TD Ameritrade Holding Corp. за $26 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

В ноябре 2019 года компании объявили о соглашении, которое может привести к созданию компании с активами общим объемом порядка $5 трлн.

Существовали опасения усиления доминирующего положения Charles Schwab на рынке зарегистрированных инвестиционных советников, учитывая долю TD Ameritrade. Однако Минюст страны не нашел нарушений, сообщили источники. По оценке JMP Securities, на объединенную компанию придется более трети рынка зарегистрированных инвестиционных советников.

Аналитики также обеспокоены, что объединение компаний может вызвать другие вопросы относительно соответствия сделки антимонопольному законодательству. Однако Charles Schwab, объявляя о сделке, заверил, что на рынке розничных финансовых услуг компании будет принадлежать только 11% клиентских активов.

Как отмечает CNBC, консолидация отрасли была ожидаема, учитывая сложности, с которыми столкнулись крупные онлайн брокеры, понизившие комиссии в конце прошлого года. Schwab первым пошел на этот шаг в октябре.

В первом квартале онлайн-брокеры фиксировали резкий рост открытия счетов на фоне обвала фондовых рынков. Глава Charles Schwab Уолт Беттингер ранее сообщил, что в первые три месяца текущего года компания отмечала "колоссальные объемы" торгов с 609 тыс. новых брокерских счетов. При этом только в марте было открыто 280 тыс. новых счетов.

TD Ameritrade в прошлом месяце сообщила, что в первом квартале розничные клиенты открыли 608 тыс. счетов, из которых две трети - в марте.

Акции Charles Schwab теряют в цене 0,7% в ходе торгов в четверг, стоимость бумаг TD Ameritrade растет почти на 3%.