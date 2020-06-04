Рынок акций РФ просел в рамках коррекции во главе с "Норникелем"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне приостановки общемирового ралли; лидерами отката выступили акции "Норникеля" из-за последствий аварии на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" ("дочка" "Норникеля"). Фаворитами дня стали акции АФК "Система" и взлетевшие бумаги "Мечела" на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку.

По итогам торгов индекс МосБиржи откатился до 2766,26 пункта (-2,3%), индекс РТС - 1257,31 пункта (-3,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 69,31 рубля (+0,65 рубля).

Лидерами падения выступили акции "Норникеля" (-8,4%, до 20,0 тыс. рублей) и "РусАла" (-3,9%).

Экологическое ЧП

Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По данным Росприроднадзора, толщина поверхностного слоя нефтепродуктов достигает 20 см.

"РусАл", один из крупнейших акционеров "Норильского никеля", заявил о "чрезвычайной обеспокоенности" ситуацией, сложившейся на ТЭЦ-3, и настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Экологический ущерб водным объектам на Таймыре от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, по оценкам экспертов "Гринпис России", может превысить 6 млрд рублей.

Также подешевели акции Сбербанка (-3,8%), "Газпрома" (-3,1%), "Россетей" (-3%), ВТБ (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), "Газпром нефти" (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (-2,1%), "Мобильных телесистем" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%), "Татнефти" (-1,7%).

Выросли акции АФК "Система" (+6%), "Мечела" (+5,5%, до 72,98 рубля), "РусГидро" (+1,6%, до 0,72 рубля), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Ростелекома" (+0,3%).

Обыкновенные акции "Мечела" взлетели на новостях о выкупе бумаг компании с премией к рынку у акционеров, не согласных со сделками по Эльге. Совет директоров "Мечела" сообщил в четверг, что цена выкупа бумаг составит 80,57 руб. за акцию.

Член правления "РусГидро" Андрей Казаченков в ходе телефонной конференции с аналитиками сообщил, что компания ожидает директиву правительства по выплате дивидендов за 2019 год, это решение может быть принято в июне.

ИК "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" с 0,79 рубля до 0,87 рубля за штуку, в основном благодаря включению в модель оценки компании нового прогноза менеджмента "РусГидро" по capex на 2020-2025 годы (который оказался ниже предыдущих оценок аналитиков), сообщается в обзоре инвесткомпании.

CFO "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын в ходе телеконференции заявил, что, несмотря на кризис на нефтяном рынке, НК намерена в 2020 году обеспечить положительный денежный поток при любых макропараметрах. Согласно новой дивидендной политике "ЛУКОЙЛа", на дивиденды должно направляться не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF).

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, ситуация на рынках в четверг заметно ухудшилась, недавний рост индексов до 3-месячных максимумов сменился коррекцией.

Давление на мировые рынки оказали новые шаги Вашингтона, направленные против Пекина. Появилась информация о том, что администрация Трампа может включить в список "китайских агентов" еще как минимум четыре СМИ Китая, включая центральный телеканал CCTV. Это способно обострить и без того напряженные отношения между двумя странами.

Дополнительным негативным драйвером для российского рынка выступила очередная инициатива американских законодателей по расширению санкций против "Северного потока 2". Новые меры затронут компании, которые страхуют российских трубоукладчиков, завершающих данный проект, а также компании, оказывающие иные услуги этим судам. Хотя эта история носит локальный характер, она может напомнить о рисках антироссийских санкций, вернув данную тему на повестку дня после того, как она была фактически забыта участниками рынка акций РФ.

Также давление на индексы оказали упавшие акции "Норникеля" из-за аварии на одном из энергетических объектов компании, где произошла большая утечка топлива. Инвесторы опасаются, что ликвидация последствий ЧП может потребовать серьезных затрат, негативно отразившись на финансовых показателях ГМК.

Учитывая восходящее движение последних недель, в результате которого индексы в значительной степени нивелировали мартовский провал, российскому рынку трудно продолжить рост без явных позитивных драйверов. На текущих относительно высоких уровнях он стал чувствительным к внутренним и внешним негативным факторам и может развить более глубокую нисходящую коррекцию, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Норникеля" обрушились вслед за новостями об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, вследствие которой произошла утечка дизельного топлива.

Нефть просела на неопределенности в отношении судьбы дальнейших сокращений нефтедобычи. Даты виртуального заседания ОПЕК+ так и не прояснились, как и вопрос со сроками возможного продления сокращений. На данный момент основным сценарием, судя по всему, является сохранение текущих ограничений нефтедобычи до конца июля. Нефтяным котировкам Brent на этом фоне сложно преодолеть психологически важный уровень $40 за баррель.

Настроения на мировых фондовых биржах в четверг сместились в пользу коррекционных, хотя каких-либо веских фундаментальных причин для этого не наблюдалось. В пятницу основным событием дня станет ежемесячный отчет по занятости в США за май. Данные, по средним прогнозам, должны показать существенное улучшение ситуации по сравнению с апрелем, но все-таки речь о восстановлении рынка еще не идет, что в краткосрочном периоде может послужить очередным негативным фактором для настроений. Ближайшими важными поддержками для индексов МосБиржи и РТС являются уровни 2700 и 1175 пунктов - до их преодоления падение проходит в рамках коррекции. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2700-2800 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на внешних фондовых площадках постепенно накапливается негатив, который инвесторы игнорировали в последние дни. В частности, накануне президент США Трамп запретил китайским авиакомпаниям полеты в США в ответ на ограничения полетов американских авиакомпаний в Китай. С одной стороны, КНР может ограничивать прием самолетов из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, но в США это рассматривают в виде экономического ущемления. ЕЦБ не стал менять ставки, но немного удивил рынок количественными мерами, что вызвало позитивную реакцию инвесторов. Программа покупки активов в рамках поддержки в условиях пандемии (PEPP) была расширена еще на 600 млрд евро, а также будет проводиться как минимум до конца июня 2021 года. Более того, планируется реинвестировать доходы от купленных инструментов до конца 2022 года.

Встреча ОПЕК+ может состояться без предварительного предупреждения, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. Однако для этого должны поступить сильные заявления от тех стран, которые не утруждали себя соблюдением обязательств, взятых в рамках соглашения ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в июле на рынке нефти может сформироваться дефицит на уровне 3-5 млн б/с в зависимости от решения ОПЕК+. После новостей от ЕЦБ котировки нефти оживились, но вполне очевидно, что для возвращения к росту требуется более определенная ситуация с дисциплиной в ОПЕК+ (по данному вопросу новости могут поступить в ближайшие часы или дни).

Президент ЕЦБ Кристин Лагард также заявила о том, что спад, похоже, достиг дна, но пока улучшения очень незначительные. Российский рынок следит за нефтью и снимает перекупленность после активного повышения в мае и начале июня, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,2-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Поддержку рынку оказала информация о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в банковскую систему 70 млрд юаней. Регулятор сохранил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО на уровне 2,2%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось и составило 1,877 млн человек при прогнозах на уровне 1,8 млн.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять ставки и принял решение увеличить объем запущенной в марте экстренной программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро - до 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP на 500 млрд евро.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания заявила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения.

По словам Лагард, последние опросы и различные индикаторы указывают на некоторое оживление экономической активности в еврозоне на фоне постепенного смягчения ограничений, однако улучшение этих индикаторов является слабым в сравнении со скоростью их недавнего падения.

ЕЦБ ожидает снижения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%, увеличения на 5,2% в 2021 году, также прогнозирует инфляцию в еврозоне в текущем году на уровне 0,3%, в 2021 году - 0,8%, в 2022 году - 1,3%. Также Лагард сообщила, что экономисты ЕЦБ ожидают падения ВВП еврозоны во втором квартале на 13%.

Нефть в четверг дешевеет после взлета накануне до максимума с начала марта (Brent превышала $40 за баррель); цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $39,52 за баррель (-0,7% и +0,6% накануне), июльская цена WTI - $36,8 за баррель (-1,3% и +1,3% в среду).

На настроения трейдеров влияют новости об июньской встрече ОПЕК+. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находился под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытались достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили обновившие свои минимумы акции Мособлбанка (-32,1%, до 0,982 рубля), также просели акции "Магаданэнерго" (-10,4%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-9,7%), GDR En+ (-4,7%), ГДР "Ленты" (-4,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (+9,1%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+7,8%), Росбанка (+7,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+5,8%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+8,7%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+4,5%), ПАО "Русская аквакультура" (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 130,632 млрд рублей (из них 26,485 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 34,744 млрд рублей - на "Норникель").