Bentley сократит тысячу рабочих мест и допускает убыток в 2020 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Британский производитель автомобилей класса "люкс" Bentley сократит четверть рабочих мест, чтобы сэкономить на расходах после вынужденного простоя завода компании в течение почти двух месяцев из-за пандемии коронавируса.

"Мы буквально сделали все возможное, чтобы компенсировать потери, понесенные за семь недель простоя", - заявил главный исполнительный директор Bentley Эдриан Холмарк в интервью газете Financial Times.

По его словам, Bentley может зафиксировать убыток в этом году из-за кризиса.

"Мы уже потеряли 25% выручки, и у нас осталось всего полгода, чтобы наверстать упущенное, - отметил он. - Будет действительно очень сложно получить какую-то ощутимую прибыль в этом году".

Компания планирует сократить 1 тыс. из 4,2 тыс. рабочих мест, причем увольнения коснутся всех подразделений.

К настоящему времени около половины сотрудников Bentley вернулись к работе, примерно 1500 человек работает из дома, и еще 500 человек остаются в принудительном отпуске.

В случае, если Великобританию захлестнет вторая волна коронавирусной инфекции позднее в этом году, Bentley придется пойти на более серьезные сокращения, заявил Холмарк. Он предупредил также, что "нерегулируемый" выход Великобритании из Евросоюза в конце этого года может "усугубить кризис", в котором компания оказалась из-за коронавируса.

Предприятие Bentley, которое находится в британском городе Кру, возобновило операции в прошлом месяце, однако в настоящее время использует лишь 50% мощностей, отметил Холмарк.

Британские автопроизводители не могут восстановить операции в полном объеме из-за действующих ограничений. В соответствии с ними рабочие должны находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Один из автопроизводителей предупредил, что в таких условиях его предприятие не сможет работать более чем на 50% мощности.

Ранее о сокращении рабочих мест объявили британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda, автодилер Lookers, а также ряд поставщиков автокомпонентов. С учетом объявленных Bentley сокращений потери рабочих мест в британском автомобильном секторе превысят 5 тыс.