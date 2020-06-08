"Ъ" сообщил об уходе главы "РусГидро" в сентябре

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - По истечении пятилетнего контракта в сентябре 2020 года глава "РусГидро" Николай Шульгинов покинет пост, сообщает "Коммерсантъ" в понедельник.

Отмечается, что претензий у правительства нет, разрыв отношений будет "взаимно добровольным".

По словам источников газеты, преемник пока не выбор, но неофициальная борьба уже началась.

"В списке три кандидата — действующий заместитель главы "РусГидро" Виктор Хмарин (сын однокурсника президента РФ Виктора Хмарина), депутат Госдумы Денис Кравченко, чью кандидатуру предлагает силовой блок, и бывший топ-менеджер "РусГидро" Джордж Рижинашвили, недавно вошедший в совет директоров компании", - пишет "Ъ".

Также на пост главы могут претендовать глава МРСК Центра Игорь Маковский, замминистра энергетики Анатолий Тихонов, заместитель главы ФАС Виталий Королев, "Ъ" называет список второстепенным.

Шульгинов возглавляет "РусГидро" с 2015 года. По данным источников "Ъ", топ-менеджер назначался "для стабилизации ситуации и улучшения контроля над расходованием бюджетных средств на строительство новой дальневосточной генерации" после ухода и последующего ареста Евгения Дода. За пять лет компания достигла снижения расходов, запустила четыре ТЭС, а также включила дальневосточную генерацию в программу модернизации старых ТЭС.