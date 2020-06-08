Выходцы из Тинькофф банка запустили в Германии мобильную банковскую платформу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Выходцы из Тинькофф банка - Артем Яманов и Александр Емешев - создали мобильную банковскую платформу Vivid Money и запустили ее в Германии, следует из информации на сайте новой компании.

Партнерами проекта стали немецкий SolarisBank (технологическая компания с банковской лицензией) и международная платежная система Visa, говорится в сообщении SolarisBank.

Приложение Vivid Money позволяет пользователям управлять своими финансами через смартфон. Помимо классического банковского счета, к которому предоставляется анонимная металлическая дебетовая карта Visa, платформа предлагает набор сервисов и услуг, например, программы кэшбэка, субсчета в иностранной валюте. В будущем там также будут инвестиционные продукты, отмечает SolarisBank.

"Германия является первым и пока единственным рынком, на котором будут доступны продукты Vivid Standard и Vivid Prime. Экспансия в другие европейские страны запланирована на ближайшее время", - говорится в сообщении.

"Артем Яманов и Александр Емешев как основатели Vivid Money владеют долями этой компании. Планируются инвестиционные раунды, в которых TCS Group Holding согласилась стать якорным инвестором. На данный момент TCS Group не владеет долями новой компании", - сообщил "Интерфаксу" представитель Vivid Money, отметив, что заявлений о точном распределении долей компания не делает.

Vivid Money основана в 2019 году в Берлине Артемом Ямановым (бывший старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф банка) и Александром Емешевым (бывший вице-президент по разработке новых продуктов Тинькофф банка). Сейчас в компании работает свыше 130 сотрудников. TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") согласилась стать ключевым инвестором проекта.

Председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз в середине мая сообщил, что TCS Group продолжает развивать новый финтех-проект в Европе, считает текущую ситуацию подходящей для его запуска. "Мы инвестируем по плану, инвестируем до 20 млн евро траншами в течение этого года по плану. Скоро будут новости об этом конкретном проекте", - сказал тогда Хьюз.

TCS Group в феврале 2020 года сообщила о планах инвестировать до 25 млн евро в новый венчурный проект по запуску финтех-компании, предоставляющей широкий спектр услуг (некредитных финансовых продуктов) для розничных клиентов в Европе (исключая страны СНГ). Предполагалось, что группа выступит основным инвестором этого проекта, получит контрольную долю новой компании.