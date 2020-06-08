Рынок акций РФ к закрытию растерял почти весь утренний рост из-за просевшей нефти

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рост рынка акций в понедельник вслед за нефтью на новостях от ОПЕК+ сменился к вечеру коррекцией, индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи 2800 и 1300 пунктов, после чего растеряли почти весь прирост из-за отката нефти; лидировали в подъеме акции авиакомпаний на ожиданиях скорого возобновления авиаперелетов после снятия многими странами мира карантинных ограничений.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2796,3 пункта (+0,1%, днем индекс превышал 2825 пунктов), индекс РТС - 1288,71 пункта (+0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 6,6%.

Доллар просел до 68,37 рубля (-0,33 рубля).

Подорожали акции "ЮТэйр" (+14,3%), "Аэрофлота" (+6,6%), "РусГидро" (+6,4%, до 0,7888 рубля), "Магнита" (+2,7%), "АЛРОСА" (+2,2%), "Газпром нефти" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,8%), "Татнефти" (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), Сбербанка (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%).

Просели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,1%), "Мечела" (-2,2%), "Россетей" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1%), "Ростелекома" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Северстали" -0,5%(, "Роснефти" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%).

В преддверии заседания ФРС

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, энтузиазм на рынках был подогрет в минувшую пятницу статистикой по рынку труда США, которая усилила ожидания, что восстановление мировой экономики может пойти по оптимистичному сценарию. Однако дальнейший рост может оказаться весьма сдержанным на фоне неопределенности и преждевременности бурного ралли. Индекс MSCI ACWI повысился до уровней, последний раз зафиксированных в конце февраля текущего года, однако по коэффициенту на основе прогнозной прибыли на 2020 год он торгуется на уровне 17,6x, то есть на максимуме за последние 20 лет. Внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к заседанию ФРС США. Пока лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора, а поддержку бумагам банков и энергетического сектора оказывает сильный курс рубля к доллару, констатирует эксперт.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, нефть в моменте отреагировала на позитив от ОПЕК+, но оптимизм не получил продолжения. В начале торгов в понедельник нефтяные цены продемонстрировали резкий восходящий импульс, обновив 3-месячные вершины, но столь же стремительно нивелировали данное движение. Решение ОПЕК+ о пролонгации на 1 месяц действия максимального объема снижения нефтяного производства было ожидаемым и в основном заложено в котировки нефти в результате предыдущего мощного восходящего движения. Поэтому реакция нефтяного рынка на эту новость в целом оказалась сдержанной, наблюдаются попытки фиксации прибыли по факту свершения ожидавшегося события, считает эксперт.

В преддверии заседания ФРС в среду инвесторы могут проявить осторожность, так как на фоне сильных данных по рынку труда США, опубликованных в пятницу, американский регулятор может разочаровать рынки в плане дальнейшего смягчения монетарной политики, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС не удержались у локальных максимумов ввиду ухудшения мировых настроений.

Акции "РусГидро" продолжили повышение, которое ускорилось с прошлой недели после публикации финансовых результатов за первый квартал по МСФО. Акции "Аэрофлота" (95,7 рубля) продолжили коррекционный рост в ожидании восстановления внутренних перелетов, в том числе лоукостера "Победа". После закрепления выше 95 рублей бумаги могут направиться в район 100 рублей.

В США индекс S&P 500 поднялся к максимуму с конца февраля (3210 пунктов) в ожидании заседания ФРС и новых фундаментальных сигналов позже на этой неделе. В Европе ложку дегтя в настроения внесла утренняя статистика по Германии, где промпроизводство в апреле упало сильнее прогнозов - на 17,9% м/м. Нефть просела в рамках коррекции, но Brent задержалась у $41 за баррель. После того, как интрига по продлению квот ОПЕК+ потеряла свою актуальность, ряд инвесторов перешел к фиксации прибыли. На рынке также заговорили о возможном увеличении сланцевой добычи в США и возобновлении производства в Ливии. Ближайшие поддержки для цен Brent расположены вблизи $40 за баррель.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают отметки 2765 и 1240 пунктов. Силы "быков" ограничены, но покупатели не сдаются. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2750-2830 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, некоторая неуверенность покупателей проявилась из-за слабой динамики индексов в Европе, где инвесторы обеспокоены уже не распространением COVID-19, а протестными выступлениями против расизма. Акции "Аэрофлота" продолжили реагировать на сообщения о том, что с 15 июля в РФ возобновляются регулярные полеты между странами ЕАЭС и СНГ.

Рубль продолжил укрепление на фоне продаж валюты в рамках бюджетного правила. Если рост котировок нефти продолжится, то весьма скоро регулятор и финансовое ведомство приостановят продажу валюты, но пока данные операции усиливают рыночный оптимизм в рубле.

Китайский импорт нефти в мае достиг рекордных объемов в 11,3 млн б/с. Саудовская Аравия объявила о том, что в июле не будет брать на себя дополнительных добровольных обязательств по сокращению добычи. Данное решение распространялось только на июнь с целью компенсации слабой дисциплины других членов картеля. Учитывая процесс выхода из карантинных мер, можно ожидать, что в июле рынок достигнет баланса или даже окажется дефицитным. Во всяком случае, производители сделали почти все, что могли, и теперь дальнейшее восстановление цены нефти будет определяться динамикой спроса, считает аналитик.

В остальном движение рынков вверх на этой неделе будет сдерживаться опасениями свертывания экстренных программ ФРС, так как экономика демонстрирует признаки быстрого восстановления. Российский рынок следует за нефтью, однако окрепший рубль уже оказывает давление на бумаги металлургов, заключил Кочетков.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, несмотря на улучшение ситуации на рынке труда США в мае, уровень безработицы в 13,3% остается вблизи максимальных отметок со времен 1940-х годов. Как следствие, оптимизм, наблюдаемый в последние недели на рынках, с каждым днем выглядит все более и более избыточным. При этом пока явных триггеров для коррекции на глобальных площадках не наблюдается, в результате чего в рамках текущей недели восходящий импульс может еще сохраниться.

Ключевым событием на неделе станет заседание ФРС США и пресс-конференция Джерома Пауэлла (10 июня). Нет сомнений в том, что ФРС оставит ключевую ставку без изменений, поскольку переход к отрицательным ставкам пока не входит в планы регулятора. При этом внимание привлекут комментарии Пауэлла по вопросу контроля за кривой доходностей, однако группа Нордеа пока не ожидает перехода ФРС к такой мере на предстоящем заседании.

Нефть Brent остается вблизи комфортных уровней. В ходе прошедших выходных страны ОПЕК+, как и ожидалось, договорились о продлении текущих квот по сокращению добычи нефти еще на месяц - до конца июля. При этом Мексика отказалась участвовать в этой сделке, но ее квоту должны компенсировать Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны. Ирак и Нигерия, превысившие квоты по добыче сырья в мае, взяли на себя обязательства сократить добычу до необходимого уровня, начиная с июля. И хотя ключевым фактором для нефтяного рынка остается спрос на сырье, такое решение ОПЕК+, вероятно, позволит ценам на нефть восстанавливаться быстрее по мере восстановления спроса на энергоносители. Дополнительным фактором поддержки для котировок выступают сообщения о снижении добычи нефти в США на 0,6 млн б/с в результате тропического шторма, обрушившегося на побережье Луизианы и Флориды. В рамках текущей недели нефтяные котировки продолжат торговаться в русле прочих рисковых активов, динамику которых определят настроения на глобальных площадках, полагают аналитики Нордеа банка.

В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,03%), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%, к 3210 пунктам), но ушла в "минус" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,4%).

Нефть

Нефть Brent утром в понедельник превышала $43 за баррель после того, как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля, но к вечеру наметилась коррекция; цена августовской Brent к 18:50 МСК находилась на $1 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $40,97 за баррель (-3,1% и +5,8% в пятницу), июльская цена WTI - $38,17 за баррель (-3,5% и +5,7% в пятницу).

За прошедшую неделю Brent и WTI выросли более чем на 11%.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания договорились о продлении текущей сделки еще на один месяц. Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике по итогам заседания.

В апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

В Ираке добыча в мае составляла 4,213 млн б/с, при том, что по условиям соглашения ОПЕК+ она должна была сократиться до 3,592 млн б/с, отмечает S&P Global Platts. Иракский экспорт нефти в мае составил 3,633 млн б/с, свидетельствуют данные иракской компании по экспорту нефти Somo.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Мособлбанка (+39,8%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+14,9%), ПАО "ОР" (+13,5%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+7,4%), ГДР "Ленты" (+5,1%), акции банка "Санкт-Петербург" (+4,8%).

Подешевели "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (-8,5%), бумаги "МРСК Урала" (-4,8%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-4,6%), "Акрона" (-4,2%), ОАО "GTL" (-4,1%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-3%), "Детского мира" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 96,893 млрд рублей (из них 19,572 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).