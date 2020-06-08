Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня и лишь умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером; рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине на фоне нефти, котировки которой находятся на относительно комфортном для нацвалюты уровне благодаря продлению соглашения ОПЕК+.

Курс доллара США составил 68,4 руб. в 19:00, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,23 руб., подешевев на 33 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 31,35 копейки - до 72,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял часть роста первой половины дня и лишь умеренно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах. Поддержку его котировкам оказывают цены на нефть, которые, несмотря на усиление темпов снижения во второй половине дня, продолжают оставаться на довольно комфортном для нацвалюты уровне. Поводом для старта фиксации прибыли на рынке энергоносителей после роста котировок обоих эталонных сортов более чем на 11% по итогам первой недели месяца послужило сообщение министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн баррелей в сутки будут действовать лишь в июне.

В субботу министры ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля. Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, подчеркивается в коммюнике по итогам заседания ОПЕК+.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики не ожидают решительных шагов, поскольку регулятор в мае дал понять, что не будет принимать новых крупных мер денежно-кредитной политики, пока не станет ясен экономический ущерб от пандемии, пишет Financial Times.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, новая торговая неделя на валютной секции "Мосбиржи" началась с укрепления рубля относительно доллара США до максимальных уровней с начала марта. "Инвесторы, в первую очередь, отыгрывали итоги очередного заседания ОПЕК+, по результатам которого основные участники нефтяного рынка приняли решение продлить действие квот еще на месяц. Во второй половине дня рубль начал плавно снижаться вслед за ценами на нефть, отступив от отметки 68 руб. В ближайшие дни возможно снижение волатильности в валютных парах, так как инвесторы будут ожидать очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке США", - подчеркнул Союнов.

"В начале недели рубль продолжил уверенное укрепление: уже после первого часа торгов в понедельник отечественная валюта сумела пройти неприступную на прошлой неделе отметку в 68,2 по доллару и была близка к уровню 68 рублей за доллар. Отечественная валюта продолжала получать поддержку главным образом с рынка нефти, где стоимость марки Brent поднималась выше $43 за баррель после продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+ еще на один месяц. Кроме того, в целом на глобальных рынках преимущественно сохранялся позитивный настрой, основанный по-прежнему на ожиданиях восстановления глобального экономического роста после снятия карантинных ограничений", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник вечером ускорили снижение. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 уменьшилась на 3,22% - до $40,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 3,49% - до $38,12 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent превышала $43 за баррель, а WTI торговалась выше $40 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн баррелей в сутки (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн баррелей в сутки (на 14% от базы).

В Ираке добыча в мае составляла 4,213 млн баррелей в сутки, при том, что по условиям соглашения ОПЕК+ она должна была сократиться до 3,592 млн баррелей в сутки, отмечает S&P Global Platts. Иракский экспорт нефти в мае составил 3,633 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные иракской компании по экспорту нефти Somo.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 июня на 31,96 копейки, до 68,3123 руб., и уменьшил курс евро на 77,97 копейки, до 77,1861 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в понедельник на 33,14 копейки по отношению к пятнице и составил 68,267 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:10 уменьшился на 28,15 копейки и составил 68,3118 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 849,113 млн, из которых $654,194 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 194,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 81,33 копейки, до 77,0589 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 49,56 копейки и составил 77,122 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR504,096 млн, из которых EUR157,335 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR346,761 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 4 июня продал валюту на 11,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 11,3 млрд рублей. 1 и 2 июня ЦБ продал валюту объемом по 11,2 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 5,5% и 5,6% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 6 б.п. - до 5,6% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 9 б.п. - до 5,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 7 б.п. - до 5,54% годовых.