Бывший главный бухгалтер "Газпрома" стала вице-президентом Газпромбанка

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный бухгалтер ПАО "Газпром" Елена Васильева через месяц после ухода из компании перешла в Газпромбанк (ГПБ), следует из материалов кредитной организации.

Васильева занимала пост заместителя председателя правления - главного бухгалтера "Газпрома" с 21 сентября 2001 года. Компанию она покинула 19 февраля 2020 года, как сообщил тогда "Газпром", в связи с выходом на пенсию. Пост вице-президента - советника предправления ГПБ она занимает с 16 марта 2020 года.

Васильева сейчас входит в совет директоров Газпромбанка. Вместо нее в совет директоров кредитной организации может войти новый главный бухгалтер "Газпрома" Михаил Россеев.

Васильева родилась в 1959 году в Курганской области. Окончила Ленинградский финансово-экономический институт им.Н.А.Вознесенского. Работала главным бухгалтером ЖКО, заместителем главного бухгалтера главной бухгалтерии Ленинградского морского торгового порта, затем центральной бухгалтерии ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", ОАО "Балтийская трубопроводная система" и вслед за председателем правления Алексеем Миллером в 2001 году пришла в "Газпром".