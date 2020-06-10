ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в свете необычайно высокой неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, представила два возможных сценария развития событий в мире, которым соответствуют два варианта экономических прогнозов.

В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году.

В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году. В этом случае ожидается падение российской экономики на 10% в текущем году и увеличение на 4,9% в 2021 году, сообщается в обзоре ОЭСР.

По итогам ВВП РФ повысился на 1,4%.

Мировой прогноз

"Эти сценарии ни в коем случае не являются исчерпывающими, но они помогают сформировать поле возможностей и уточнить политику для того, чтобы пробраться через эти неизведанные края. Оба сценария отрезвляют, поскольку экономическая активность не восстанавливается и не может вернуться к нормальной жизни в этих обстоятельствах. К концу 2021 года потери доходов превысят показатели любой предыдущей рецессии за последние 100 лет без учета военного времени, что будет иметь тяжелые и долгосрочные последствия для людей, фирм и правительств", - говорится в обновленном экономическом прогнозе ОЭСР.

Распространение COVID-19 резко изменило жизнь людей по всему миру, создав угрозы здоровью и нарушив экономическую деятельность. Глобальная экономика в настоящее время испытывает самую сильную рецессию со времен Великой депрессии в 1930-х годах, в ряде стран падение ВВП превышает 20% из-за приостановки работы предприятий и скачка безработицы.

"С нашего последнего экономического прогноза в начале марта многочисленные вспышки заболевания превратились в глобальную пандемию, распространяющуюся по всему миру слишком быстро для того, чтобы системы здравоохранения смогли эффективно справиться с ней, - отмечается в сообщении. - Чтобы уменьшить распространение вируса и выиграть время для укрепления систем здравоохранения, правительства были вынуждены закрыть большие сегменты экономики. На момент написания статьи пандемия начала отступать во многих странах, и активность начала восстанавливаться".

В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году. По итогам 2019 года подъем реального ВВП составлял 2,7%.

В случае второй волны падение в этом году может достичь 7,6%, а повышение в 2021 году - всего 2,8%.

В государствах G20 экономика при более благоприятном сценарии сократится на 5,7% в текущем году и увеличится на 5,5% в 2021 году, при менее позитивном - соответственно рухнет на 7,3% и вырастет на 3,1%.

ВВП США при первом варианте опустится на 7,3% в 2020 году и повысится на 4,1% в будущем году, при втором - соответственно упадет на 8,5% и увеличится на 1,9%.

Для еврозоны на этот год прогнозируется снижение на 9,1%, на 2021 год - подъем на 6,5%, а при второй волне заболевания - падение на 11,5% и повышение на 3,5% соответственно.

Ожидается, что ВВП Китая в 2020 году снизится при хорошем варианте развития событий на 2,6% и вырастет на 6,8% в следующем году, при плохом - упадет на 3,7% и увеличится на 4,5% соответственно.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.