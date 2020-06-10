SEC обвинила трейдера из Калифорнии в мошенничестве за счет фейков о тестах на COVID-19

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трейдера из американского города Санта-Круз, штат Калифорния, в осуществлении мошеннической схемы с бумагами биотехнологической компании Arrayit Corporation, в том числе в распространении ложных сообщений, касающихся разработки теста на COVID-19.

Как говорится в сообщении SEC, трейдер Джейсон Нильсен опубликовал многочисленные ложные и вводящие в заблуждения сообщения на форуме для инвесторов, включая недостоверную информацию о том, что компания разработала "одобренный" тест на COVID-19.

SEC утверждает, что начиная примерно с 2 марта 2020 года трейдер пытался спровоцировать рост акций компании, публикуя посты и, таким образом, побуждая инвесторов к их покупке. При этом он не раскрыл информацию о своей доле акций Arrayit и планах продать бумаги, когда остальные их покупают.

Нильсен также предположительно создавал искусственный спрос на акции Arrayit, размещая и затем отменяя несколько крупных заявок на покупку акций. Подобная практика называется "спуфинг" (spoofing) и заключается в том, что трейдеры размещают значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать.

По данным SEC, трейдер заработал около $137 тыс. за шесть недель. Регулятор временно приостановил торги акциями Arrayit 13 апреля в связи с вопросами, касающимися точности и правильности находящейся в публичном доступе информации о компании.