Пошаговое руководство по созданию стартапа признано лучшей деловой книгой года российского автора

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Жюри премии PwC "Деловая книга года в России", возглавляемое предпринимателем и филантропом Рубеном Варданяном, назвало в среду победителей и призеров конкурса.

"Лучшей книгой российского автора" со значительным отрывом стала "Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса" Максима Спиридонова и Вячеслава Маковича.

В номинации "Лучшая книга зарубежного автора" победило издание "Банк 4.0: Новая финансовая реальность" Бретта Кинга.

В новой номинации - "Лучшая книга в помощь бизнесу" - лидером признана книга "Драйверы роста. Как средней компании стать гигантом" Николая Молчанова.

В этом году, по словам управляющего партнера PwC в России Игоря Лотакова, для участия в конкурсе было подано 178 заявок, в два раза больше, чем в 2019 году. Количество участников "народного голосования" на платформе "Краудспейс", в ходе которого традиционно составляется шорт-лист премии, составило почти 24 тыс. человек, что на четверть больше прошлогоднего.

На премию в этом году были выдвинуты книги, выпущенные 8 издательствами - против 6 в 2019 году. В числе победителей и призеров - по две книги издательств "Бомбора" и "Альпина Паблишер", три книги издательства "Олимп-Бизнес".

"Деловая книга года в России" - единственная специализированная премия в области бизнес-литературы. На соискание премии, которая прошла в этом году в пятый раз, выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России.