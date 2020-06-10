Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

Пошаговое руководство по созданию стартапа признано лучшей деловой книгой года российского автора

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Жюри премии PwC "Деловая книга года в России", возглавляемое предпринимателем и филантропом Рубеном Варданяном, назвало в среду победителей и призеров конкурса.

"Лучшей книгой российского автора" со значительным отрывом стала "Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса" Максима Спиридонова и Вячеслава Маковича.

В номинации "Лучшая книга зарубежного автора" победило издание "Банк 4.0: Новая финансовая реальность" Бретта Кинга.

В новой номинации - "Лучшая книга в помощь бизнесу" - лидером признана книга "Драйверы роста. Как средней компании стать гигантом" Николая Молчанова.

В этом году, по словам управляющего партнера PwC в России Игоря Лотакова, для участия в конкурсе было подано 178 заявок, в два раза больше, чем в 2019 году. Количество участников "народного голосования" на платформе "Краудспейс", в ходе которого традиционно составляется шорт-лист премии, составило почти 24 тыс. человек, что на четверть больше прошлогоднего.

На премию в этом году были выдвинуты книги, выпущенные 8 издательствами - против 6 в 2019 году. В числе победителей и призеров - по две книги издательств "Бомбора" и "Альпина Паблишер", три книги издательства "Олимп-Бизнес".

"Деловая книга года в России" - единственная специализированная премия в области бизнес-литературы. На соискание премии, которая прошла в этом году в пятый раз, выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России.

Новости

Акции Microsoft, Amazon и eBay достигли новых рекордов

Акции Microsoft, Amazon и eBay достигли новых рекордов

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Экономическая активность в России в июне превзошла ожидания Сбербанка

Экономическая активность в России в июне превзошла ожидания Сбербанка

Букмекеры РФ в 2019 году прибавили к рекордной выручке рекордные дивиденды

Экономический кризис

В Смольном ухудшили прогноз по безработице в Петербурге

Патрушев предупредил, что авария на ТЭЦ в Норильске на руку желающим дискредитировать Россию

Финансовый маркетплейс для бизнеса "Развивай.рф" оптимизировал работу, интегрировав данные API СПАРК

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');