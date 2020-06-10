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Использование евро в мире стабилизировалось на исторически низком уровне

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Использование евро в качестве международной валюты было в целом стабильным в 2019 году, находясь на исторически низком уровне, следует из ежегодного доклада, подготовленного Европейским центральным банком (ЕЦБ).

По данным ЕЦБ, доля единой европейской валюты в различных сферах международных валютных отношений составляла в прошлом году около 19%, что недалеко от исторических минимумов, но евро по-прежнему оставался второй наиболее используемой в мире валютой после американского доллара.

В частности, доля международных резервов, номинированных в евро, к концу 2019 года увеличилась на 0,2 процентных пункта - до 20,5%.

Доля евро на международном рынке долговых ценных бумаг снизилась с 22,4% до 22,1%, а его доля на международном рынке займов и депозитов выросла с 14,3%, до 15,4%.

Хотя доллар остается ведущей резервной валютой, его доля в международных расчетах в прошлом году сократилась почти на целый процентный пункт - до минимальной отметки за последние два десятилетия в 60,9%.

В то же время доля китайского юаня немного выросла, чуть менее чем на 0,1 процентного пункта, на фоне сохраняющейся тенденции к диверсификации международных портфелей резервов, говорится в докладе ЕЦБ.

ЕЦБ евро

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