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Ликвидация последствий и удаленная работа стали главными темами электроэнергетики в период пандемии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Электроэнергетические компании РФ в период пандемии с 1 марта по конец мая 2020 года чаще всего рассказывали про ликвидацию негативных последствий, удаленную работу части персонала и дистанционное обслуживание клиентов. На эти темы вышло почти три тысячи новостей, говорится в исследовании системы управления репутацией "СКАН-Интерфакс", представленном на онлайн-конференции "Энергетика во время и после COVID-19".

В топ компаний по числу упоминаний в главной роли вошли ПАО "Россети", ПАО "Т Плюс", ПАО "Русгидро", "Росэнергоатом", "Интер РАО".

Больше всего про электроэнергетику в контексте пандемии писал "Интерфакс" (почти две тысячи новостей за 3 месяца), на втором месте – ТАСС (1122 новости), на третьем – РИА "Новости" (599 сообщений).

СКАН - система управления репутацией, предназначенная для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы из более чем 40 тысяч СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой.

СКАН СКАН-Интерфакс Интерфакс

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