Рубль вечером в среду продолжил умеренно сдавать позиции к доллару и евро

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на Московской бирже в среду вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях сниженной активности участников рынка перед опубликованием решения ФРС США по ставке и незначительного уменьшения цен на нефть.

Курс доллара США составил 68,65 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,93 руб./EUR1, подорожав на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,38 копейки - до 72,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и прогнозов для экономики США, которые будут обнародованы в 21:00 по Москве в среду. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 по Москве. Небольшое давление на курс нацвалюты оказывает также слегка дешевеющая нефть.

ФРС отказалась от публикации экономических прогнозов в марте на фоне крайне высокой неопределенности относительно того, как будет развиваться ситуация в американской экономике в условиях пандемии коронавируса.

Несмотря на резкий спад экономической активности в США в последние месяцы, майские данные по рынку труда дали инвесторам повод для оптимизма: число рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в мае неожиданно увеличилось на 2,509 млн, безработица упала до 13,3% с рекордных 14,7%, зафиксированных в апреле.

В то же время, многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне - 0-0,25% годовых - в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой центробанка и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, торги в первой половине недели на большинстве мировых бирж проходят разнонаправленно, несмотря на отсутствие очевидного негатива.

"Инвесторы проявляют осторожность в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС, о которых будет объявлено сегодня вечером. Интерес к событию повышен в том числе после публикации в прошедшую пятницу данных, сигнализирующих о восстановлении рынка труда в США, которые могут сказаться на мнении регулятора о необходимости в долгосрочном стимулировании экономики. Мы не ожидаем ужесточения риторики на этом заседании и считаем, что у ФРС сейчас нет повода для сокращения масштабов поддержки, а подтверждение приверженности мягкому курсу позволит мировым рынкам вернуться к росту в конце недели", - сказал Кадулин.

"Российская валюта продолжает следовать за нефтью, реагирующей на продление соглашения ОПЕК и ожидания восстановления мировой экономики. Сейчас мы не видим повода для существенных отклонений от текущих уровней, что позволит рублю закрепиться в диапазоне 68,5-69,5 руб./$1 до конца недели. Динамика индекса МосБиржи будет зависеть от итогов заседания ФРС: в случае сохранения регулятором текущих условий или дальнейшего их смягчения мы увидим рост в рисковых активах, в частности, и в рублевом сегменте", - подчеркнул эксперт.

"Ключевым событием сегодняшнего дня станут вечерние итоги заседания ФРС. Участники рынка не ожидают сюрпризов от американского регулятора, однако все внимание инвесторов будет приковано к обновленному экономическому прогнозу ФРС, от публикации которого американский регулятор отказался в марте из-за неопределенности в условиях распространения пандемии. Кроме того, серьезный интерес будут представлять комментарии ФРС и ее главы в отношении сильных данных по рынку труда в США за май", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В ходе торгов среды рубль слабеет к основным мировым валютам, а главным негативным фактором для него выступает снижение на рынке энергоносителей. Валюты развивающихся стран в рамках сегодняшней сессии умеренно укреплялись к доллару, однако это не помогло рублю. Пара "доллар-рубль" продолжает движение в диапазоне 67,5-70 руб./$1, но в случае продолжения негативной динамики котировок нефти и ухода ближайшего фьючерса марки Brent ниже $40 за баррель американская валюта предпримет попытку пробоя верхней границы данного диапазона, выступающей ближайшим сопротивлением", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Ситуация с ценами на нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве снизилась на 0,58% - $40,94 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,69% - до $38,67 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,279 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, 9 июня, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

ЦБ РФ 8 июня продал валюту на 10,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ 5 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, что на 11,3% меньше по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее объем продаж составил 11,5 млрд рублей. 3 июня объем продаж валюты составил 11,3 млрд рублей. 1 и 2 июня ЦБ продавал валюту объемом по 11,2 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 55,4 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 июня на 5,62 копейки, до 68,6183 руб./$1, и увеличил курс евро на 57,48 копейки, до 77,9229 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 4,56 копейки по отношению ко вторнику, 9 июня, и составил 68,6996 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 0,24 копейки и составил 68,73 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 612,325 млн, из которых $734,656 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 877,669 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 61,01 копейки, до 78,0797 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 45,28 копейки и составил 78,0833 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR600,396 млн, из которых EUR172,686 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR427,71 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 5,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 б.п. - до 5,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. - до 5,52% и 5,48% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 5,5% годовых.