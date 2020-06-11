Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно на итогах заседания ФРС

Nasdaq преодолел 10 000 пунктов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU- Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам второй сессии подряд, в то время как Nasdaq впервые завершил торги на уровне выше 10 000 пунктов.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). FOMC не ожидает повышения базовой ставки до конца 2022 года.

Помимо этого, ФРС впервые с декабря прошлого года опубликовала прогноз для экономики США. Регулятор ожидает падения ВВП страны на 6,5% в текущем году. Согласно обновленному прогнозу, экономика США вырастет на 5% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным. Он отметил "исключительную неопределенность" в отношении масштаба экономического спада в США, добавив, что темпы падения ВВП будут зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Тем временем министерство финансов страны сообщило, что дефицит госбюджета США в мае составил $398,821 млрд, что на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($207,768 млрд). За восемь месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,5 раза - до рекордных $1 трлн 880,3 млрд.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - минимальными темпами с сентября 2015 года, после подъема на 0,3% в апреле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Цены снизились на 0,1% по сравнению с апрелем, когда они упали на 0,8%.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали, что потребительские цены в США в мае увеличатся на 0,3% в годовом выражении и не изменятся относительно предыдущего месяца.

Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) подорожали почти на 9% и впервые превысили отметку в $1 тыс. за штуку. Глава компании Илон Маск в письме сотрудникам указал на необходимость массового производства электрогрузовиков Semi, пишет MarketWatch. О планах Маска стало известно на фоне роста интереса инвесторов к производителю электрогрузовиков Nikola Corp., торги акциями которого стартовали на прошлой неделе. Капитализация Nikola взлетела в начале недели и во вторник превышала стоимость некоторых традиционных автопроизводителей, включая Ford Motor Corp. Однако в среду акции Nikola подешевели на 18,5%.

В лидерах падения среди компонентов индекса Dow Jones оказался Boeing Co. (SPB: BA), котировки которого упали на 6,2%. По информации Bloomberg, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США может уже в июне провести тестовые полеты для повторной сертификации самолета 737 MAX, полеты которого были запрещены в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. подешевели на 7,4%. Авиакомпания ожидает, что выручка во втором квартале будет на 90% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне снижения перевозочных мощностей на 85% из-за пандемии. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют снижение выручки на 87,9% - до $1,52 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 282,31 пункта (1,04%) - до 26 989,99 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 17,04 пункта (0,53%) и составил 3 190,12 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 66,59 пункта (0,67%) - до 10 020,35 пункта.