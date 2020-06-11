Рынок акций РФ завершил неделю откатом к уровням начала лета на фоне упавшей нефти

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за откатом нефти и внешних фондовых площадок из-за бегства от риска на сигналах от Федрезерва США о продолжительном восстановлении экономики после пандемии COVID-19; лидерами отката выступили бумаги "Россетей" и "Роснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов компаний за 2019 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2743,8 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1238,11 пункта (-3,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4%.

Доллар вырос до 69,81 рубля (+1,31 рубля).

По итогам короткой торговой недели (12 июня празднуется День России) индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,8-3,7%, доллар вырос на 1,11 рубля.

Подешевели в четверг акции "Россетей" (-6,6%, до 1,4616 рубля; -9,3% "префы", до 2,165 рубля), "Роснефти" (-6,1%, до 376,1 рубля). Дивиденды "Россетей" на обыкновенные акции составят 0,0885 рубля на бумагу, на "префы" - 0,1893 рубля; дивиденды "Роснефти" за второе полугодие 2019 года составят 18,07 рубля на акцию.

Упали также акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-4%), АФК "Система" (-3,8%), "Норникеля" (-3,8%), "Татнефти" (-3,2%), "РусАла" (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,7%), "Интер РАО" (-2,6%), "Газпрома" (-2,5%), "Газпром нефти" (-2,4%), ВТБ (-2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), Сбербанка (-2%), "Мечела" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "РусГидро" (-1,6%).

Глава и крупнейший акционер ГМК "Норникель" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.

По данным источника, "Интеррос" направил письмо "РусАлу" и Crispian, в котором отметил, что "Норникель" бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. В связи с этим Потанин предложил акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным уровнем в $1 млрд.

Выросли GDR X5 Retail (+7,2%, до 2345 рублей), акции Polymetal (+3,8%), ПАО "Полюс" (+2,8%), ПАО "Лензолото" (+1,7%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Магнита" (+0,2%).

Расписки X5 Retail выросли на новостях о возможном изменении дивидендной политики. Компания видит возможность роста выплат по итогам 2020 года до 50% по сравнению с суммарными дивидендами за 2019 год и потенциал ежегодного повышения выплат в абсолютном выражении в дальнейшем.

Инициатива республиканцев по новым санкциям

К негативным для рынка акций РФ новостям можно отнести сообщения из США, где республиканцы в Палате представителей Конгресса опубликовали в среду доклад по стратегии национальной безопасности, в котором, в частности, предлагается ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

В том, что касается России, в стратегии содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны - спонсора терроризма". Все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.

ФРС предсказала падение американского ВВП на 6,5%

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ФРС США предсказала падение американского ВВП на 6,5% в этом году, что добавило пессимизма после негативных прогнозов ОЭСР и Всемирного банка. Это означает, что надежды на восстановления сырьевого спроса стоит немного придержать. "Роснефть" вносит наибольший вклад в сокращение добычи, а продление сроков подобного режима означает дополнительные издержки на обслуживание ранее инвестированных проектов.

Европейские инвесторы также переоценивали перспективы восстановления экономики после COVID-19. К тому же смягчение карантинных мер начинает вызывать опасения по поводу второй волны. В частности, в США вновь начало расти число заболевших. Фраза Пауэлла о том, что "мы не думаем о повышении ставок, мы даже не думаем о том, чтобы думать о повышении ставок", повысила тревожность восприятия текущих экономических проблем. К слову говоря, при растущей долговой нагрузке государственных бюджетов и корпораций у регуляторов может сложиться такая ситуация, когда лишь инфляция спасет экономику от долгового коллапса, считает аналитик.

Впереди долгий период балансировки рынка сырья

Комбинация рекордных запасов нефти в США и весьма негативного прогноза ФРС обещает более длительный период балансировки рынка сырья. Накануне Минэнерго США сообщило о повышении коммерческих запасов нефти до 538,1 млн баррелей, что на 14% превышает средний показатель за пять лет. Риски второй волны COVID-19 также снижают вероятность более динамичного восстановления спроса.

Политическая неопределенность в США

Ко всем прочим проблемам американского рынка прибавляется еще политическая неопределенность. Согласно опросу CNN, демократ Джо Байден на 14% опережает Дональда Трампа в качестве главного кандидата на предстоящих выборах. Соответственно, рынкам пора начинать беспокоиться по поводу возможного ухода дружественного к финансовым активам президента, отмечает Кочетков.

В свою очередь, главный аналитик компании "Открытие брокер" Алексей Павлов отметил снижение акций "Норникеля" на фоне новостей о предложении Потанина отказаться от выплаты промежуточных дивидендов в текущем году и уплате минимальных дивидендов по итогам 2020 года. Впрочем, по оценке эксперта, компании будет сложно отказаться от щедрых выплат, поскольку продолжает действовать акционерное соглашение, которое позволит "РусАлу" заблокировать невыгодное для себя решение. Рынок пока закладывает вероятность данного события и также распродавал акции "РусАла".

Нет вдохновения

По словам начальника отдела персонального брокерского обслуживания компании "БКС брокер" Сергея Кучина, у любого оптимизма есть свой предел, который был, по-видимому, достигнут на рынках в свете предупреждения ОЭСР о рисках второй волны эпидемии COVID-19, негативных прогнозов динамики мировой экономики в 2021 году, а также из-за роста опасений о перенасыщении рынка нефти. Инвесторы не нашли вдохновения и в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла, который как будто зачитал тот же сценарий, что и ОЭСР. Американский регулятор не слишком оптимистично смотрит в будущее (по прогнозу, ВВП США в 2020 году упадет на 6,5%), при этом пообещал не поднимать ставки до конца 2022 года и продолжить поддерживать экономику (стимулы уже на исторических максимумах).

Хотя обещание колоссальных вливаний сделало свое дело для рынков, игнорировать уязвимость американской экономики ко второй волне пандемии будет сложно. На рынке тут же началась коррекция, что сразу отразилось на динамике рубля и российских акций. Также не добавила позитива очередная история с возможными санкциями к РФ от США, отмечает эксперт.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что распродажам в российских акциях способствовал провал на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже $39 за баррель. Также "медведей" поддержала динамика западных фондовых площадок. Поводом для распродаж могли стать прогнозы ФРС по американской экономике, которые оказались ниже ожиданий рынков, что заставило инвесторов пересмотреть темпы восстановления американской и мировой экономики, заложенные в котировках ранее. В результате по широкому спектру активов прошла волна продаж, которой также способствовала перегретость рынков, возникшая вследствии роста последних месяцев, что породило фиксацию игроками прибыли по длинным позициям.

На таком фоне индекс МосБиржи сделал уверенный шаг к ближайшей поддержке 2700 пунктов. Пробой данной отметки станет подтверждением отмены сценария роста рынка, целью которого выступал диапазон 2850-2900 пунктов. Также это будет говорить в пользу возможного углубления коррекции с первой целью в районе 2500 пунктов, считает Зварич.

В Азии в четверг индексы снизились (японский Nikkei 225 упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 3,7-4,5%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 3,5%, ниже 3080 пунктов).

На рынках также возросли опасения второй волны эпидемии коронавируса в США. В среду стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в штатах страны: в Техасе за одни сутки было выявлено 2 тыс. 504 новых случая коронавируса, что является максимумом с начала пандемии. Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Штатах достигло 2 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 355 тыс. и составило 1,542 млн человек при прогнозах на уровне 1,55-1,58 млн. Это минимальный показатель с момента начала кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и длящегося около трех месяцев.

Нефть

Нефть в четверг также ощутимо подешевела на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе; цена Brent к 18:50 по Москве упала на $2,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $38,83 за баррель (-7% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $36,36 за баррель (-8,2% и +1,7% в среду).

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,72 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,85-3,2 млн баррелей, также увеличились резервы бензина при ожидавшемся сокращении. Количество свободных мощностей в нефтедобывающем секторе как в США, так и в других странах мира является слишком значительным, пишет Dow Jones.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции Мособлбанка (-19,2%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-7,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-5,2%), ПАО "ОР" (-5,1%), "ЮТэйр" (-5%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+2,7%), "Красноярскэнергосбыта" (+2,7%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+2%), "Магаданэнерго" (+1,9%), "Аптечной сети 36,6" (+1,3%), ПАО "Группа Черкизово" (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,518 млрд рублей (из них 14,525 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 15,943 млрд рублей - на "Норникель").