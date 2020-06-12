Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике

Посол Индии в РФ Венкатеш Варма Фото: Евгения Авраменко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия - один из основных партнеров Индии в сфере энергетики, поставки из РФ помогут Дели решить масштабную задачу перевода транспорта на нетрадиционные источники энергии, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.

"Россию мы рассматриваем как одного из своих крупнейших партнеров в энергосфере. Мы уже имеем крупные взаимные инвестиции в энергетическом секторе, когда премьер-министр Моди был во Владивостоке (где проходит Восточный экономический форум - ИФ), мы договорились об энергомосте. Это не только нефть, но и СПГ, уголь и другие источники энергии", - сказал Варма, отвечая на вопрос представителя ассоциации "Глобальная энергия" о потенциальной роли российского газа в энергобалансе Индии в свете задачи активного перехода коммерческого транспорта на электродвигатели. Вопрос прозвучал в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений", организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН - "Индия в фокусе интересов: Россия, США, Китай".

Посол отметил, что российская компания "НОВАТЭК" поставляет в Индию сжиженный углеводородный газ, который используется в автомобилях, так что у двух стран уже есть опыт сотрудничества в области перевода транспорта на альтернативные виды топлива.

Российский посол в Индии Николай Кудашев на вопрос "Глобальной энергии" ответил, что РФ поддерживает программу Дели по созданию чистой, "голубой экономики". "Независимо от темпов движения и темпов реализации задач, поставленных премьер-министром (Моди - ИФ), мы готовы принять участие в совершенствовании энергобаланса страны", - сказал он.

Член дирекции ИМЭМО РАН, посол РФ в Индии в 2004-2009 гг. Вячеслав Трубников добавил, что задача перевода автомобилей на электропитание, которую поставила Индия, "грандиозна и амбициозна". "И, вероятно, не только поставки нашего газа сыграют свою позитивную роль в этом, но и то, что Индия уже активно использует энергию атомных электростанций и гидроэлектроэнергию, и солнечную энергию, и ветряную энергию".