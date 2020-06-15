В Минсельхозе, Росрыболовстве и Россельхознадзоре выявили нарушения на 900 млн руб

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата выявила в Минсельхозе и подведомственных ему Росрыболовстве и Россельхознадзоре нарушения на 900,7 млн рублей, сообщается в пресс-релизе по итогам проверки за 2019 год.

Почти две трети от этой суммы (650,1 млн рублей) приходится на Минсельхоз. В частности, выявлены системные нарушения на 216,4 млн рублей при предоставлении межбюджетных трансфертов. Они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств по соглашениям. Так, 67 регионов представили недостоверные сведения о результативности использования субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, десять регионов - в сфере мелиорации.

Анализ предоставления субсидии "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) на закупочные и товарные интервенции выявил факты дополнительной нагрузки на федеральный бюджет в 419,7 млн рублей (расчетно) по затратам на уплату процентов Россельхозбанку.

"В 2019 году министерство, несмотря на снижение ключевой ставки с 7,75 до 6,5%, не проводило работу по снижению процентной ставки по кредитным договорам, заключенным АО "ОЗК" с банком-кредитором. Из общего объема предоставленной субсидии 56,06%, или 2 601,8 млн рублей, было направлено АО "ОЗК" на оплату расходов на обслуживание кредитов, полученных в АО "Россельхозбанк", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в министерстве обнаружены и другие нарушения и недостатки в сфере закупок при формировании государственных заданий, использовании информационных технологий, а также управлении госпрограммой развития сельского хозяйства.

Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн рублей, многие из них - в сфере закупок. В частности, Счетная палата выявила ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ. Проверка также установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов. Речь идет о работах по реставрации двух административных зданий ведомства, которые относятся к объектам культурного наследия.

"Были существенно изменены состав и объемы выполняемых работ без внесения соответствующих изменений в техзадание и проектно-сметную документацию. Как следствие, фактически выполненные работы оплачивались по несоответствующим им расценкам. В связи с выявленными признаками причинения ущерба федеральному бюджету в размере 2,9 млн рублей подготовлено обращение в Генпрокуратуру. По отдельным нарушениям по закупкам также подготовлено информационное письмо в ФАС", - сообщил аудитор Михаил Мень, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В Россельхознадзоре Счетная палата отметила нарушения, связанные с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием денег из федерального бюджета при закупках малого объема.

Общим недостатком для всех трех ведомств оказалась недостаточная работа по снижению числа недостроенных объектов.

В прошлом году только Росрыболовство сократило число таких объектов - с 25 до 21. "В двух других ведомствах картина прямо противоположная: вместо сокращения они увеличили количество незавершенных объектов. И если в Россельхознадзоре прирост составил только один объект, то в Минсельхозе - плюс 3,8%, или 27 новых объектов. Общее количество объектов незавершенного строительства министерства достигло 733 единиц", - сообщает Счетная палата.