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МЭА спрогнозировало снижение глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн б/с

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает снижения глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн б/с, говорится в отчете организации.

Согласно прогнозам агентства, глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. При этом МЭА считает, что спрос на нефть не восстановится полностью по крайней мере до 2022 года.

По данным агентства, запасы нефти и нефтепродуктов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на конец апреля превышали средний 5-летний показатель на 208,3 млн баррелей.

МЭА

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