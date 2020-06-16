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Миллер переизбран председателем совета директоров "Газпром нефти"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер вновь избран председателем совета директоров "Газпром нефти", говорится в сообщении нефтяной компании.

Кроме Миллера в совет директоров "Газпром нефти" входят глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, начальник департамента "Газпрома" Елена Михайлова, замначальника департамента "Газпрома" Владимир Алисов, генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев, первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа и независимый директор Валерий Сердюков. Также в числе членов совета директоров - члены правления "Газпрома" Сергей Кузнец, Виталий Маркелов, Сергей Меньшиков и Фамил Садыгов, а также начальник департамента маркетинга "Газпрома" (314) Геннадий Сухов.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.

Газпром Газпром нефть Алексей Миллер

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