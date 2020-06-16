Хабиб Нурмагомедов получил 25% в проекте разработчика MVNO-операторов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов получил долю в поставщике услуг связи ООО "Первый Мобильный", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания зарегистрирована 7 мая в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. Ее основным видом указана деятельность в области связи на базе проводных технологий.

Учредителем ООО является "ТВЕ-Телеком", которая занимается разработкой и запуском MVNO-операторов "под ключ". С 15 июня Нурмагомедов, а также предприниматель Марк Горский владеют по 25% в ООО "Первый Мобильный".

Гендиректор "ТВЕ-Телеком" Андрей Симонов отказался от комментариев.

На сайте "ТВЕ-Телеком" говорится, что компания принимала участие в запуске MVNO-операторов "ВТБ Мобайл" (Симонов ранее являлся гендиректором этого проекта - ИФ), "ТТК Мобайл", Virgin Connect. "ТВЕ-Телеком" является официальным партнером Tele2.

Выручка "ТВЕ-Телеком" в 2019 году по РСБУ составила 73,2 млн рублей, увеличившись год к году почти в 3 раза. Компания получила чистый убыток в 58,4 млн рублей против 29,8 млн рублей убытка в 2018 году.

По данным "СПАРК-Интерфакс", Горский в течение нескольких лет является совладельцем и руководителем нескольких компаний в области ресторанов и доставки еды (ООО "Техностар 4000", ООО "Скайфудс", ООО "Фаст-фуд Групп", ООО "Харвест-Экспресс"). В феврале 2020 года Горский зарегистрировал ООО "Хабиб Телеком", основным видом деятельности которого является "аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", а также деятельность в области связи.

Нурмагомедов - чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На счету 31-летнего спортсмена 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках в рамках смешанных единоборств.