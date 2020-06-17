ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - За два месяца существоваания программы льготной ипотеки с господдержкой ВТБ выдал кредиты 12 000 заемщиков, которые решили купить жилье более чем на 34,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"В первой половине июня ВТБ оформил 3600 кредитов на 9,8 млрд рублей. Всего с начала действия программы в банк подано 30 400 заявок на 88 млрд рублей", - уточнили в банке.

Больше всего кредитов банк выдал в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Республике Татарстан и Тюменской области. Средняя сумма кредита составляет около 2,7 млн рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленобласти, 3 млн рублей - в других регионах. Срок кредитования составляет до 30 лет. Первоначальный взнос должен составить не менее 20%.

"Считаем, что число потенциальных клиентов программы должно быть расширено, поэтому ранее приняли решение снизить размер первого взноса по программе до 15%, сделав ее доступнее для широкого круга заёмщиков", - напомнил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.