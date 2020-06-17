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Стратегию развития энергетики определят технологии, а не катастрофы, рассказал Леонард Бирнбаум

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Облик развития мировой энергетики определяет технологический прогресс, а не катастрофические события, которые все чаще влияют на мировой энергетический рынок, заявил член правления E.ON и главный исполнительный директор компании Innogy Леонард Бирнбаум на онлайн-конференции 25-го Мирового энергетического конгресса "COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех".

Бирнбаум отвечал на вопрос "Интерфакса", какие непредсказуемые или катастрофические факторы могли бы определить облик мировой энергетики в среднесрочной перспективе.

"В этом вопросе есть ловушка, но журналисты всегда задают такие вопросы, - заметил член правления E.ON. - Конечно, я бы сказал, что все наши прогнозы оказались катастрофически неверными. И вот вы опять просите делать меня прогнозы".

"Я не верю в то, что энергетический переход - это просто абстрактная идея без какой-либо основы. Основа заключается в изменении технологий. И, безусловно, в желании по меньшей мере европейского сообщества. Мир энергетики будет меняться, это факт. И он не определяется полностью какими-то спонтанными катастрофическими событиями. На самом деле все определяется технологическими новациями, которые прямо сейчас меняют систему", - сказал Бирнбаум.

С ним согласился и министр энергетики РФ Александр Новак: "Энергетику будут определять те технологии, которые еще не определены, и куда мы движемся в рамках совершенствования технологий".

Бирнбаум также заметил: "Если мы посмотрим на то, как распределяются средства для восстановления на уровне Брюсселя, то есть два условия: это должны быть цифровые трансформации и "зеленые" технологии. В идеале и то, и другое. В этом случае вы получаете финансирование. Если мы посмотрим на инвесторов, чего ищут они, то для них важно соответствовать целям социальной и экологической ответственности, корпоративного управления. Если мы говорим о "зеленых" облигациях, то вы можете получить более выгодные условия финансирования по сравнению с обычными бондами".

"Если вы добавите 10% возобновляемых источников энергии, по-прежнему остается 90% стандартных источников энергии. Но вот эти 10% возобновляемых источников энергии в конечном итоге получат 90% маржи. Потому что маржа и так уже исчезает, она становится минимальной. Это происходило еще до того и будет происходить до того, как мы полностью откажемся от ископаемых источников энергии", - заключил член правления E.ON.

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