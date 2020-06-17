Правительство Москвы продало МИА банк санатору самарского банка "Солидарность"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Правительство Москвы продало банк "Московское ипотечное агентство" (МИА), покупателем выступила компания "Зарубежэнергопроект", занимающаяся санацией самарского банка "Солидарность", следует из раскрытия МИА банка.

"Зарубежэнергопроект" уже сообщил, что планирует присоединить МИА банк к банку "Солидарность".

До декабря 2019 года департамент городского имущества города Москвы напрямую владел акциями МИА банка, однако в конце прошлого года столичное правительство передало акции в виде вклада в уставный капитал ЦТК (на 100% принадлежит московским властям).

МИА банк позиционировал себя как универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Банк активно работал с предприятиями, подведомственными правительству Москвы. Чистая прибыль МИА банка в 2019 году выросла в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, до 275,1 млн рублей. Размер капитала по состоянию на начало 2020 года составил 8,4 млрд рублей.

Значительное место в комиссионных доходах банка занимает расчетное обслуживание трудовых мигрантов во взаимодействии с московским городским унитарным предприятием "Многофункциональный миграционный центр". Для этих целей МИА банк создал дополнительный офис "МФЦТМ", который в течение прошлого года обслужил более 1,1 млн клиентов и провел платежей на общую сумму свыше 8,2 млрд рублей.

ЦБ отправил на санацию самарский банк "Солидарность" в 2013 году. В ноябре 2015 года санаторами банка стали "Зарубежэнергопроект" и Кранбанк. У последнего в декабре 2019 года была отозвана лицензия, в итоге "Зарубежэнергопроект" остался единственным инвестором в рамках финансового оздоровления банка "Солидарность".

Гендиректором "Зарубежэнергопроекта" является бывший депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин. Он также возглавляет совет директоров банка "Солидарность". В списке бенефициаров банка на сайте ЦБ Кумин указан как лицо, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО находится КБ "Солидарность".

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в мае подтвердило кредитный рейтинг банка "Солидарность" на уровне B(RU). Аналитики при этом отмечали, что финансовое положение собственника банка "характеризуется значительной долговой нагрузкой при недостаточном уровне генерации прибыли". Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль компании "Зарубежэнергопроект" в 2019 году составила 73,3 млн рублей, сократившись вдвое год к году. Активы компании на начало 2020 года составляли 27,1 млрд рублей против 18,4 млрд рублей годом ранее.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России, "Зарубежэнергопроект" приобрел МИА банк без отвлечения собственных средств.

МИА банк занимает 159-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", банк "Солидарность" - 107-е.