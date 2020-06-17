"АЛРОСА" разместит 7-летние евробонды на $500 млн под 3,1%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - АК "АЛРОСА" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн под 3,1%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,375-3,5%. Затем он был снижен до 3,25%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,10-3,15%.

Спрос на долговые бумаги компании, по последним данным, превысил $1,35 млрд.

Компания 15-16 июня провела телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки.

Организаторами размещения выступают JP Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

Алмазы и евробонды

"АЛРОСА" вернулась на рынок евробондов после почти 9 лет перерыва в прошлом году, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн под 4,65%. При этом спрос инвесторов в пять раз превысил предложение и составил около $2,5 млрд.

Чистый долг компании на конец первого квартала составлял 77,4 млрд рублей. Показатель чистый долг / EBITDA на конец квартала остался без изменений по сравнению с началом года - на уровне 0,7x.

В ноябре компании предстоит погасить около $500 млн по евробондам, размещенным 10 лет назад. Часть выпуска-2020 "АЛРОСА" выкупила в прошлом году, направив на это средства от нового размещения. Всего были выкуплены долговые бумаги номинальным объемом $400 млн.