Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций ВТБ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа зарегистрировала облигации ВТБ серий Б-1-86 и Б-1-87 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску Б-1-86 присвоен идентификационный номер 4B02-86-01000-B-001P, выпуску Б-1-87 - номер 4B02-87-01000-B-001P . Основные параметры выпусков пока не раскрываются.

Сейчас в обращении находятся 47 выпусков биржевых облигаций ВТБ на 164,089 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на 26,004 млрд рублей.