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Рынок акций РФ просел вслед за миром на опасениях второй волны коронавируса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг просел вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений второй волны заболеваний коронавирусом, откат сдерживался подросшей нефтью; лидерами снижения второй день подряд выступили акции "Аэрофлота" на фоне планов допэмиссии компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2724,33 пункта (-0,6%, днем индекс опускался к 2700 пунктам), индекс РТС - 1230,71 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,7%.

Доллар почти не изменился и составил 69,73 рубля (-0,75 копейки).

Снизился курс акций "Аэрофлота" (-4,7%), упали после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Магнита" (-3,2%, до 3820 рублей; дивиденды за четвертый квартал 2019 года - 157 рублей на акцию), подешевели акции Сбербанка (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-2%), АФК "Система" (-2%), "Норникеля" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Мечела" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Россетей" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,6%).

Подросли акции "Ростелекома" (+2,2%), "Татнефти" (+1,9%), "Башнефти" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%), "Яндекса" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в четверг выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-7,3%), ОАО "GTL" (-5,6%), ПАО "Завод имени Лихачева" (-3,9%), "ВСМПО-Ависма" (-3,3%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+21,4% и +12,9% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+11,1%), АДР Qiwi (+7,5%), "Русснефти" (+2,9%), "Селигдара" (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,605 млрд рублей (из них 14,802 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

МосБиржа РТС

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