Рубль растерял часть роста к доллару и евро на закрытии позиций перед заседанием ЦБ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Доллар отыграл потери и почти не меняется, евро также отошел от минимальных значений первой половины дня на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль растерял часть роста на закрытии позиций перед заседанием ЦБ РФ, но продолжает немного повышаться к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 69,75 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 0,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,23 руб./EUR1, подешевев на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,8 копейки - до 73,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял часть роста первой половины дня и лишь немного меняется к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка закрывают позиции и переходят в режим низкой активности перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, 19 июня, на котором будет обсуждаться вопрос снижения ключевой ставки. Большинство аналитиков, уловив сигналы регулятора, ждет снижения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п. Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее сообщила, что вариант снижения ключевой ставки сразу на 100 б.п. обсуждался на заседании в конце апреля и может быть рассмотрен в будущем. Позднее она несколько раз повторила, что шаг снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться как один из вариантов на июньском заседании совета директоров.

Заседание 19 июня опорным не будет, но все равно будет сопровождаться пресс-конференцией председателя на тему денежно-кредитной политики (ДКП), текущей ситуации и стабилизационных мер. Затем заседание 24 июля будет опорным.

Нефть усилила темпы роста в четверг вечером на ожиданиях результатов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого обсуждается ситуация на рынке и исполнение обязательств странами-участниками. Этот пункт приобретает особое значение, когда существование сделки по совместному ограничению нефтедобычи поставлено в зависимость от ее исполнения.

Выход на устойчивое восстановление нефтяного рынка еще не близок, и это все понимают, приводит твиттер Минэнерго РФ слова главы ведомства Александра Новака в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. "Созыв JMMC на ежемесячной основе позволит более эффективно отслеживать динамику рыночной конъюнктуры. Мы привержены общей цели - балансировка мирового нефтяного рынка. Все понимают, что выход на устойчивое восстановление еще не близок", - сказал он.

Министр также подчеркнул: "Сейчас как никогда ранее от нашей коалиции требуется приверженность общему делу. Считаю, что механизм компенсации недосокращенных объемов в будущих месяцах является важным нововведением в инструментарии JMMC".

В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что условием продолжения сделки является 100-процентное исполнение обязательств и компенсация неисполненных в будущем.

Сделка по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+, заключенная в начале апреля, предполагает, что в мае-июне сокращения производства составят 9,7 млн баррелей в сутки (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июня предполагалось слегка ослабить ограничения - 7,7 млн баррелей в сутки (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн баррелей в сутки (на 14% от базы).

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве подорожали на 1,69% - до $41,4 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 2,0% - до $38,72 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ (JTC) в ходе заседания в среду не обсуждал возможного продления ограничений по добыче нефти, действующих в мае-июле, еще и на август, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами заседания. По словам одного из источников, "для этого еще слишком рано". Другой собеседник "Интерфакса" заметил, что вряд ли этот вопрос будет обсуждаться и в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в четверг.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, рубль в четверг укрепляется по отношению как к доллару США, так и к евро. "В паре с долларом рубль торгуется ниже психологически важной отметки 70 руб./$1, в паре с евро балансирует неподалеку от уровня 78 руб./EUR1. Индексы РТС и МосБиржи потеряли менее процента на фоне плюсующей нефти, котировки которой после недолгой коррекции вновь возобновили рост и торгуются чуть выше $41 за баррель Brent. Ключевым событием для российского рынка на этой неделе станет заседание Банка России. Инфляция продолжает находиться на низких уровнях, поэтому мы ожидаем, что регулятор снизит ключевую ставку минимум на 75 базисных пунктов. По данным Банка России максимальная ставка по рублевым депозитам продолжила снижаться и вплотную подошла к отметке 5%. Решительные шаги регулятора 19 июня ускорят снижение депозитных доходностей, что, в свою очередь, будет продолжать подогревать интерес инвесторов к альтернативным инвестиционным решениям", - подчеркнул Капитанов.

"Рубль в ходе торгов четверга не только сохранял свои позиции, но даже усиливал их. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2855 рублей. Ставки MosPrime продолжили снижаться до 5,13% на день, 5,11% на неделю и 5,19% на месяц. Сомнений в снижении ставки ЦБ РФ нет, но на рынке все же существуют разночтения в ожиданиях смягчения на 50 или 100 базисных пунктов. Впрочем, поддержкой для рубля остается нефть, которая смогла вернуться выше $41 за баррель. Страхи по поводу второй волны COVID-19 убеждают рынок в сохранении масштабных денежных вливаний ведущими центральными банками, что будет обеспечивать привлекательность валют с положительной доходностью. Банк Англии расширил свою программу покупки активов с 625 млрд фунтов стерлингов до 725 млрд. Председатель ФРС Джером Пауэлл в течение двух дней говорил с Конгрессом о том, что стимулирующие меры потребуются в течение длительного периода. Соответственно, условия для carry trade будут сохраняться", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Продажа валюты Центробанком

ЦБ РФ 16 июня продал валюту на 10,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей.

В предыдущий торговый день, 11 июня, ЦБ РФ продал валюту на 10,2 млрд рублей, 10 июня - также в объеме 10,2 млрд рублей. 9 июня объем продажи валюты составил 10,3 млрд рублей, 8 июня - 10,1 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 40,8 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июня на 13,58 копейки, до 69,618 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,05 копейки, до 78,2924 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 10,38 копейки по отношению к среде и составил 69,4905 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 11,55 копейки и составил 69,5168 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 882,197 млн, из которых $669,876 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 212,321 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 23,79 копейки, до 78,1186 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 17,81 копейки и составил 78,1139 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR383,877 млн, из которых EUR153,692 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR230,185 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу, на котором будет рассматриваться вопрос уменьшения ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 5,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 5,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 5,19% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 5 б.п. - до 5,21% и 5,23% годовых.