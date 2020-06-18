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Ритейлер "О`Кей" сменил двух топ-менеджеров

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "О`Кей" сменил директора по недвижимости и руководителя по связям с инвесторами.

На должность директора по недвижимости назначена Ольга Кузякина. В область ее ответственности входят все вопросы, связанные с коммерческой недвижимостью: развитие и строительство, аренда, эксплуатация, а также управление департаментом некоммерческих закупок, сообщил ритейлер. Ранее она работала в компаниях "Атон", Castorama, Cushman & Wakefield, Metro Cash & Carry.

С октября 2019 года директором по недвижимости "О`Кей" была Татьяна Буканова, которая до этого работала в российском подразделении IKEA.

На должность руководителя по связям с инвесторами "О`Кей" в июне назначена Наталья Белявская (до нее этот пост занимала Вероника Крячко). До прихода в "О`Кей" Белявская возглавляла направление IR в публичных компаниях потребительского сектора с российским и международным листингом ("Вимм-Билль-Данн", "Дикси", "М.Видео").

Группа "О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". По данным на конец мая, группа объединяла 175 магазинов - 76 гипермаркетов и 99 дискаунтеров. В 2019 году выручка компании выросла на 3%, до 163,154 млрд рублей.

О`Кей

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