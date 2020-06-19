Газпром в апреле-июне занял 0,6 млрд евро до 2025 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" в июне 2020 года привлекла у "международного банка" долгосрочный кредит на сумму 500 млн евро на срок до 2025 года, сообщается в материалах корпорации.

Кроме того, в апреле-мае 2020 года компания привлекла кредиты "международного банка" на 100,3 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2020 году уже разместил облигации на $2 млрд, 1 млрд евро и 30 млрд рублей - всего 242 млрд рублей, или 43% от лимита программы заимствований на текущий год (558 млрд рублей).

С учетом вышеперечисленных кредитов исполнение программы заимствований может увеличиться до 289 млрд рублей - или 52%.