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Microsoft закроет стриминговый сервис Mixer

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft прекращает работу стримингового сервиса Mixer и предлагает его пользователям перейти на сервис Facebook Gaming. Mixer будет работать до 22 июля, предупредила компания.

До этого Microsoft больше трех лет боролась за долю рынка с крупнейшими игроками технологической сферы, в том числе с сервисом Twitch от Amazon.com, YouTube, принадлежащим Google, и Gaming, пишет The Wall Street Journal.

"Стало ясно, что время, необходимое для развития нашего собственного сообщества стримеров, не соответствовало видению и опыту, которые Microsoft и Xbox хотели предоставить геймерам", - говорится в сообщении в блоге Microsoft.

Условия сделки с Facebook корпорация не раскрыла. Представитель Facebook сказал, что решение Microsoft не предусматривает продажу, и что Facebook не приобретает коды, технологии, серверы и сотрудников Mixer.

Microsoft приобрела сервис Beam, созданный небольшим стартапом, в 2016 году за неназванную сумму, а в 2017 году сменила его название на Mixer. Компания вышла на рынок стриминговых сервисов, на котором доминируют Twitch и YouTube, позднее других крупных технологических фирм. Amazon приобрела Twitch в 2014 году.

Котировки Microsoft в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке растут на 1,1%, цена бумаг Facebook повышается на 0,4%.

Microsoft Mixer Facebook Gaming Beam Amazon YouTube США

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