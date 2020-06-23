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ЮАР обнародовала план инвестиций в инфраструктуру объемом $133 млрд

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство ЮАР обнародовало десятилетний план инвестиций в инфраструктуру объемом 2,3 трлн южноафриканских рэндов ($133 млрд).

Новые инфраструктурные проекты, как ожидается, создадут более 1,8 млн рабочих мест и поддержат восстановление экономики ЮАР после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, сообщает агентство Bloomberg.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза заявил во вторник, что пандемия коронавируса повысила необходимость наращивания инвестиций в экономику. ВВП ЮАР в 2020 году, как ожидается, сократится не менее чем на 7%.

"Мы поставили инфраструктурные проекты в центр стимулирующих мер, необходимых, чтобы наша экономика перешла к устойчивому восстановлению, - заявил Рамафоза. - В долгосрочной перспективе эти инвестиции увеличат потенциал нашей экономики, позволят сократить стоимость транспорта и повысить надежность услуг электроснабжения и других коммунальных услуг".

Ограничения, введенные властями ЮАР в конце марта для сдерживания распространения коронавируса, были одними из самых жестких в мире. Несмотря на то, что ограничения уже были смягчены, рост числа банкротств в бизнесе и потери рынка труда не ослабевают. Количество случаев заражения COVID-19 в ЮАР уже превысило отметку в 100 тыс.

Ранее Рамафоза обнародовал пакет мер поддержки экономики объемом 500 млрд евро, однако затем заявил, что этого будет недостаточно, чтобы вернуть экономику к росту.

В настоящее время правительство ЮАР изучает 276 проектов в сфере строительства жилья, а также в энергетике, транспортном секторе и водоснабжении. Власти страны пообещали создать возможности для инвестиций в "зеленые" технологии, подтвердив, что рассматривают возможность выпуска "зеленых" инфраструктурных облигаций.

Новый банк развития, учрежденный государствами БРИКС, обеспечит финансирование проектов и может инвестировать в "зеленые" инфраструктурные бонды, заявил вице-президент и финансовый директор банка Лесли Маасдорп.

Помочь ЮАР с финансированием инфраструктурных проектов пообещали также Всемирный банк, Банк развития ЮАР и Африканский банк развития.

ЮАР

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