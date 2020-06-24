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Минэнерго поддержало идею о частичной рассрочке выплаты "Транснефтью" дивидендов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ поддержало предложение дать "Транснефти" возможность рассрочки выплаты части дивидендов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы поддерживали (идею) часть дивидендов рассрочить на определенный период для того, чтобы сохранить инвестиционную программу "Транснефти" в полном объеме, но все равно правительство будет принимать решение, исходя из текущей ситуации с бюджетом и возможностей", - сказал Новак.

Министр отметил, что решение правительством пока не принято. "Это тоже обсуждается. Это обсуждалось ранее, но окончательного решения нет, будет еще обсуждаться в правительстве", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность отсрочки или снижения доли прибыли, направляемой на дивиденды.

Ранее совет директоров "Транснефти" не смог принять решение по выплате дивидендов за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с процессом согласования вопроса о дивидендах "Транснефти", у разных ведомств разные позиции, и в ближайшее время в правительстве планируется совещание по разногласиям.

Первый вице-президент монополии Максим Гришанин в ходе телефонной конференции прежде сообщал, что менеджмент "Транснефти" предлагает направить на дивиденды за 2019 год 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, или 81 млрд руб. (11,2 тыс. руб. на акцию), но просит правительство рассмотреть возможность рассрочки выплат дивидендов за 2019 год.

"Мы обсуждаем с правительством возможность рассрочки выплаты этих дивидендов за 2019 год тремя частями, то есть на три года вперед. Часть, примерно половину, мы предлагаем заплатить в этом году, и следующую половину, то есть примерно 40 млрд руб. мы предлагаем заплатить в течение трех лет в виде надбавки к тому, что будет положено к выплате в следующие годы", - пояснил Гришанин.

"Транснефть" направила на дивиденды за 2018 год 77,6 млрд рублей (10,705 тыс. рублей 95 копеек на акцию), или 34,6% от чистой прибыли по МСФО (224 млрд рублей), или 51,2% от нормализованного показателя по МСФО, на который ориентируется компания.

Минэнерго РФ

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