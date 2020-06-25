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Правительство перевело 30% действующих строительных требований в разряд рекомендаций

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением перевел почти треть действующих строительных требований в разряд рекомендаций, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин журналистам в Казани.

Он объяснил, что теперь эти нормативы - ГОСТы, СНИПы, своды правил - будут носить рекомендательный характер.

Раньше Хуснуллин говорил, что правительство планирует сделать рекомендательной большую часть технических требований, ГОСТов и регламентов, касающихся строительной отрасли. 23 июня президент Владимир Путин в обращении к народу заявил, что такая работа должна быть продолжена.

Михаил Мишустин Марат Хуснуллин Владимир Путин правительство

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