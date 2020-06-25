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В обновленный совет директоров МТС вошел Константин Эрнст

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "МТС" утвердили совет директоров оператора связи в обновленном составе, увеличив количество независимых директоров с 4 до 6 человек, следует из сообщения компании. Решение принято по итогам заочного ГОСА, состоявшегося 24 июня.

В совет директоров МТС вошли гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир, член набсовета X5 Retail Group (Россия) Надя Шурабура. Все они были номинированы в совет в качестве независимых директоров.

Свои места в совете директоров МТС сохранили президент МТС Алексей Корня, член совета директоров ПАО АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент корпорации по стратегии Артем Засурский, независимые директора Регина фон Флемминг, Томас Холтроп и Валентин Юмашев.

Количественный состав совета директоров МТС сохранился, в него входят 9 человек. Из состава совета директоров вышли управляющие партнеры АФК "Система" Всеволод Розанов и Алексей Катков, а также независимый директор Антониу Теодосиу.

Вопрос выплаты дивидендов

Кроме того, телеком-компания сообщила, что акционеры МТС утвердили выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 20,57 руб. на обыкновенную акцию (41,14 руб. на ADR), или 41,1 млрд рублей за весь год. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 9 июля.

В марте 2019 года совет директоров МТС утвердил дивполитику на 2019-2021 годы, по которой оператор должен платить акционерам не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию (56 руб. на ADR) ежегодно.

Дивполитика предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года: выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие текущего года.

Дивиденды за I полугодие 2019 года были утверждены в октябре и составили 8,68 руб. на обыкновенную акцию (17,36 руб. на ADR). В январе были утверждены спецдивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года - за продажу украинской "дочки" - они составили 13,25 руб. (26,5 руб. на ADR).

В 2017 и 2018 годах МТС выплачивала дивиденды в размере 26 руб. на акцию, общий объем дивидендных выплат составлял 52 млрд руб. два года подряд.

ПАО АФК "Система" владеет 44,33% МТС напрямую, с учетом косвенного участия через подконтрольные лица - 55,7%. Free float МТС составляет 44,29%.

МТС Константин Эрнст Первый канал

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