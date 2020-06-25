Рубль вечером в четверг умеренно дешевеет к доллару и растет к евро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Доллар умеренно растет, евро дешевеет на Московской бирже в четверг вечером; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 69,21 руб. в 19:00, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,65 руб., подешевев на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,59 копейки - до 73,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы снижения к доллару и усилил рост к евро на вечерних торгах на фоне некоторой стабилизации пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Будучи защитным активом, ранее доллар активно рос к большинству мировых валют, в том числе к евро, на опасениях возобновления эпидемии коронавируса COVID-19.

В то же время инвесторы позитивно оценили новые меры поддержки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), который объявил о новом механизме кредитования центробанков за пределами еврозоны. ЕЦБ будет предоставлять центробанкам за пределами еврозоны кредиты в евро в рамках механизма репо EUREP (Eurosystem repo facility for central banks), сообщил регулятор в четверг.

"EUREP позволит широкому ряду центральных банков брать займы в евро, обеспеченные долговыми бумагами, номинированными в евро и выпущенными правительствами стран еврозоны и наднациональными институтами", - говорится в сообщении ЕЦБ. Регулятор отмечает, что новый механизм обеспечит необходимую "ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ".

Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести новые пошлины для очередной порции товаров европейского экспорта объемом порядка $3,1 млрд в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.

Эксперты опасаются, что эти действия могут вылиться в масштабную торговую войну уже этим летом.

Офис торгового представителя США обнародовал предварительный список из 30 видов товаров, для которых могут быть введены пошлины в размере до 100%, включая оливки, кофе, шоколад, кондитерские изделия и алкогольные напитки. Кроме того, предложено еще больше поднять пошлины для европейских товаров, в отношении которых уже действуют повышенные тарифы, составляющие на данный момент от 15% до 25%.

Ситуация с COVID-19 ухудшается

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает увеличение количества новых случаев заболеваемости COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки. Австралия в четверг сообщила о максимальном с апреля числе новых случаев заражения.

Всего, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 9,4 млн случаев заражения COVID-19, скончались с коронавирусом более 482 тыс. человек. В США за время пандемии зарегистрировали более 2,38 млн случаев заражения, скончались в этой стране более 121,9 тыс. человек.

В Соединенных Штатах выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом, передает в четверг CNBC. Так, за последние сутки в стране выявлено свыше 45,5 тыс. новых случаев заражения. В частности, во Флориде и Калифорнии зафиксировали рекордно высокое число новых заражений коронавирусом. В Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Также большое число заражений до сих пор выявляют в Аризоне, Техасе, Алабаме, Арканзасе, Южной и Северной Каролинах, в штате Юта. Эти штаты считаются "горячими точками" по коронавирусу. Накануне губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут объявили, что прибывающие к ним из штатов - "горячих точек" граждане США должны будут теперь отправиться на двухнедельный карантин.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заражения в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер. Он также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Кадлоу заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США

В свою очередь компании также пытаются решить проблему роста числа зараженных инфекцией и либо вновь закрыться, либо продолжить работу или найти промежуточный вариант. Apple сообщила, что закроет еще больше салонов в Хьюстоне, где резко выросло число заражений, а Walt Disney решила отложить открытие парка развлечений в Калифорнии после того, как ее сотрудники потребовали пересмотреть решение о начале работы парков в Калифорнии и Флориде. Число заражений коронавирусом в этих штатах на этой неделе достигло новых максимумов.

Нефть растет

Цены на нефть эталонных марок начали расти в ходе торгов в четверг, внимание инвесторов переключилось на перспективы глобального экономического восстановления и надежды на дальнейшие стимулирующие меры денежно-кредитной политики после того, как ЕЦБ объявил о новых мерах поддержки экономики.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в четверг выросла на 1,39% - до $39,75 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 1,79% - до $37,33 за баррель.

Ранее в ходе торгов падение нефтяных цен превышало 2%. Негативное влияние на нефтяной рынок оказал рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде стран, а также увеличение запасов нефти в США по итогам третьей недели подряд.

Итоги торгов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг при открытии торгов рубль сразу попал под давление негативной внешней конъюнктуры и усиление рисков влияния коронавируса на мировую экономику.

"Так, негативное влияние на рубль оказывала нефть, цены на которую отступали ниже $40 за баррель Brent. Плюс к этому днем ранее существенное снижение продемонстрировали валюты развивающихся стран. Из внутренних факторов выделим завершение пика налоговых выплат, что снижает спрос экспортеров на рублевую ликвидность, и соответственно, поддержку рубля. На таком фоне в начале сессии рубль понес потери. Однако в ходе дня, на фоне восстановления валют развивающихся стран и возвращения рынка энергоносителей выше $40 за баррель Brent, рубль смог отыграть часть утренних потерь и даже перейти к укреплению к единой европейской валюте", - подчеркнул Зварич.

"Отметим, что пара "доллар-рубль" продолжает движение в верхней половине коридора 67,5-70 руб./$1, в рамках которого удерживает позиции с конца мая. Учитывая ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам и риски закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазоне $38-40 за баррель, ожидаем в ближайшие сессии попыток американской валюты пробить сопротивление на уровне 70 рублей и закрепиться над ним", - сказал эксперт.

"Ближе к вечеру пара "евро-доллар" снижалась на международном рынке на 0,2%, индекс доллара к корзине основных валют укреплялся примерно на 0,2-0,3%. В результате на российском рынке доллар рос к рублю (примерно на полпроцента к окончанию рабочего дня), а евро снижался к отечественной валюте. При этом рублю в паре против доллара не помогали ни рост котировок нефти, ни расчеты по крупнейшим налогам, в рамках которых вся валюта, вероятно, уже была конвертирована заранее в нужном объеме. При этом статистика по рынку труда в США и окончательные данные по американскому ВВП за первый квартал, вышедшие в четверг, лишь незначительно скорректировали позиции доллара против корзины основных валют и, по сути, не внесли существенных изменений в движение на валютном рынке", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 22 июня продал валюту на 10,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 июня на 62,84 копейки, до 69,466 руб., и увеличил курс евро на 29,99 копейки, до 78,0589 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в четверг на 60,52 копейки по отношению ко вторнику (в среду Мосбиржа не работала из-за общенационального праздничного выходного дня) и составил 69,3752 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 59,78 копейки и составил 69,3617 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 644,369 млн, из которых $809,12 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 835,249 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 26,22 копейки, до 77,9137 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 5,97 копейки и составил 77,8154 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR779,55 млн, из которых EUR274,618 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR504,932 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу уменьшились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,76% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 б.п. - до 4,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 4 б.п. - до 4,83% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 6 б.п. - до 4,88% и 4,91% годовых соответственно.