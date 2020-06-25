Сахар во II квартале рекордно подорожал на бирже в Нью-Йорке

Трейдеры считают, что рост может вскоре закончиться

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Цены на сахар в текущем квартале демонстрируют самый существенный подъем за последние четыре года, что вызвано оживлением на рынках нефти и перебоями в поставках сахарозаменителей, пишет The Wall Street Journal.

Однако трейдеры предупреждают, что это ралли может вскоре закончиться.

Котировки фьючерсных контрактов на сахар-сырец в Нью-Йорке подскочили почти на 13% с конца марта - до примерно 12 центов за фунт в четверг. Этот скачок, который может стать сильнейшим со второго квартала 2016 года, последовал за падением цен в апреле до минимальных отметок за двенадцать лет.

Волатильность рынка сахара в этом году отражает турбулентность на энергетических рынках. Это обусловлено тем, что сахарные культуры могут перерабатываться в биотопливо (этанол).

Угрозой для цен на сахар является увеличение его выпуска в Бразилии, крупнейшем в мире производителе. Кроме того, спрос может упасть, поскольку введенные многими странами карантинные меры из-за коронавируса COVID-19 вынуждают людей оставаться дома, а не обедать в ресторанах, пить сладкую газировку и есть продукты с большим содержанием сахара в кинотеатрах и на стадионах.

"На горизонте много темных туч, - полагает трейдер торгового дома Group Sopex Джон Стэнсфилд. - Ралли последних недель выглядит как "прыжок дохлой кошки" (кратковременное восстановление роста при сильном падении рынка - ИФ). Похоже, что оно не вызвано фундаментальными факторами".

По его словам, уровень потребления сахара трудно точно спрогнозировать, но спрос сильно зависит от экономического роста. Согласно майскому отчету Международной организации по сахару (ISO), локдауны и изменения в привычках потребителей привели к тому, что мировое потребление сахара сократилось примерно на 2,1 млн тонн с начала пандемии.

С другой стороны, коронавирус может привести к дальнейшим перебоям в поставках, что даст толчок мировому рынку сахара, считают аналитики ING Bank.

До начала пандемии инвесторы и трейдеры ожидали, что цены продолжат расти в этом году после почти 12%-ного повышения по итогам 2019 года. Объемы выпуска основных производителей в Азии сокращались, урожайность в Таиланде снижалась из-за засухи, а индийские фермеры боролись с неблагоприятной погодой.

Когда цены на нефть и другие виды энергоносителей начали падать, бразильские заводы по переработке сахарного тростника переключились с выпуска этанола на экспорт большего количества сахара-сырца. Согласно данным министерства экономики страны, в мае экспорт бразильского сырья и рафинированного сахара был самым высоким с октября 2017 года.

Котировки нефти марки Brent, упавшие ниже $20 за баррель в конце апреля, выросли почти вдвое с того времени.

"Цена сахара выросла просто потому, что котировки нефти пошли вверх после того, как упали слишком низко из-за паники, вызванной COVID-19, - полагает аналитик по сахару Marex Spectron Робин Шоу. - Когда люди поняли, что перестарались с паникой, цены пошли вверх".

Тем не менее, Бразилия, вероятно, увеличит годовое производство сахарного тростника примерно на 9,6 млн тонн за сельхозгод, который закончится в апреле 2021 года, согласно майскому прогнозу министерства сельского хозяйства США. Это может компенсировать ожидавшееся сокращение мировых запасов и оказать давление на цены.