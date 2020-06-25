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Отгрузка нефти из европейских портов РФ в июле упадет на 33% к июню

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Отгрузка нефти из европейских портов России в июле, как ожидается, упадет на 33% по сравнению с июнем, при этом отгрузка российской нефти снизится на 42%. Об этом свидетельствуют данные графика портовых отгрузок, с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, если в июне предполагалось, что суммарная отгрузка нефти, включая транзит, из морских европейских портов составит 5,68 млн т, из них 3,92 млн т - экспорт российской нефти, то график на июль предполагает отгрузку 3,81 млн т, или 900 тыс. баррелей в сутки нефти (на 33% меньше), из них 2,28 млн т российской нефти, или 540 тыс. баррелей в сутки (на 42% меньше).

Так, через Приморск планируется отгрузить 1,3 млн т нефти российских компаний (по сравнению с 2,4 млн т в июне), через Усть-Лугу - 1,2 млн т, из них 600 тыс. т нефти российских компаний и 600 тыс. т - нефть "Казтрансойла". При этом в июне предполагался экспорт нефти из Усть-Луги в объеме 2 млн т, из них 1 млн т нефти российских компаний.

Из порта в Новороссийске в июле отгрузка, как ожидается, составит 1,3 млн т, из них нефть российских компаний - 380 тыс. т (против 520 тыс. т в июне), "Казтрансойла" - 600 тыс. т (как и в июне), туркменской нефти - 320 тыс. т (против 160 тыс. в июне).

Согласно графику на третий квартал, через порт Козьмино, как ожидается, будет экспортировано 8,6 млн т российской нефти по сравнению с 8,9 млн т во втором квартале.

РФ нефть

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