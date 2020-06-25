Акционеры Lufthansa одобрили пакет госпомощи объемом 9 млрд евро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Deutsche Lufthansa AG проголосовали за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

Как сообщается в пресс-релизе компании, соответствующее предложение получило необходимое большинство - более двух третей голосов - на внеочередном собрании, состоявшемся в четверг.

"Решение наших акционеров обеспечивает Lufthansa надежду на успешное будущее", - заявил глава Lufthansa Карстен Шпор, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сделка о получении Lufthansa государственного пакета помощи оказалась под угрозой срыва после того как крупнейший акционер компании дал понять, что может проголосовать против ее принятия. При этом руководство компании отмечало, что в случае отказа одобрить предложенный властями ФРГ пакет Lufthansa, возможно, будет вынуждена начать процедуру банкротства.

Однако Хайнц Херманн Тиле, которому принадлежит 15,5% акций Lufthansa, сообщил накануне в интервью, опубликованном в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что поддержит план спасения, предусматривающий передачу 20% акций авиакомпании государству.

Ранее в четверг Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение 6 млрд евро на рекапитализацию Lufthansa в рамках пакета финансовой помощи, предложенного правительством Германии. Этот пакет также включает в себя государственную гарантию по кредиту на 3 млрд евро, ее предоставление будет рассмотрено в отдельном порядке.

Этот "значительный объем поддержки", как отмечает ЕК, поможет Lufthansa справиться с текущим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, который особенно сильно ударил по авиационному сектору.

Кроме того, в четверг стало известно, что Lufthansa договорилась с Независимым профсоюзом бортпроводников UFO о кризисном пакете мер в связи с пандемией COVID-19, который позволит сэкономить более 500 млн евро.

Благодаря этим мерам компания рассчитывает избежать сокращения 22 тыс. рабочих мест в период кризиса.

Акции Lufthansa на торгах в четверг подскочили на 7,1%. С начала текущего года их стоимость упала более чем на 40%.